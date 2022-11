Vázquez reconoce el motivo que impide llevar la atención psiquiátrica en los centros de salud

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido que no es posible en la Comunidad implantar atención psiquiátrica y psicológica en Atención Primaria por falta de profesionales.

Así lo ha asegurado el consejero durante su participación en el Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, donde ha recordado que en la Comunidad hay 247 centros de salud, lo que imposibilita la puesta en marcha de esta atención de forma generalizada.

"No es posible, no ya económicamente, sino materialmente, el hacer una contratación muy amplia de Pires, que no existen, y de psiquiatras, que yo creo que existen los mismos o menos", ha señalado.

No obstante, ha garantizado su objetivo de trabajar en la mejora de la red de salud mental existente en la Comunidad, un punto en el que se ha referido a la psiquiatría "de precisión" que se centra en acercar el servicio a los ciudadanos.

Vázquez ha explicado que esta experiencia ya se ha implantado en ciertas zonas de la Comunidad y se ha comprobado que este acercamiento "redunda tanto en ventajas en la medicación como en el propio tratamiento psicológico del paciente".

"Aún así no es fácil", ha señalado el consejero, quien ha reiterado que "concentrar recursos" es especialmente dificultoso en la Comunidad, tras lo que ha garantizado que se elaborará una Estrategia Regional de Salud tras la aprobación de la Estatal.

Problemas con la vacunación frente al Covid

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido que existe "cierta dificultad" en la Comunidad en el suministro de la vacunación del Covid al advertir ciertas "reticencias", algo que considera "preocupante" sobre todo entre el colectivo de profesionales.

Vázquez se ha referido a este asunto durante su participación en el Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, donde ha reconocido que existe una menor demanda de dosis que en llamamientos anteriores.

Así, ha detallado que el 80 por ciento de los mayores de 80 años ya cuentan con su dosis en Castilla y León, mientras que sólo se alcanza al 40 por ciento en el tramo de entre los 60 y los 80 años, colectivo entre los que se ve "reticencias". "También vemos reticencias en cuanto al colectivo de profesionales, lo que es más preocupante", ha explicado.

En cuanto a la campaña de vacunación de la gripe el consejero ha señalado que evoluciona "con normalidad" y ha confiado en que haya una mayor cobertura entre los profesionales sanitarios, ya que actualmente sólo cubre el 38 por ciento. "Todavía estamos lejos de tener una vacunación óptima", ha zanjado.