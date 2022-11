Goenaga: "No nos imaginábamos poder ganar a Paquito y Tello. Antes del partido sacamos un vuelo para volver a España al día siguiente"

El salmantino Enrique Goenaga, de tan solo 20 años de edad, se encuentra viviendo un gran momento dentro de su carrera profesional en el pádel, dado que recientemente ha sido capaz de ganar en Egipto -junto a su pareja Jairo Bautista- a dos estrellas mundiales como Paquito Navarro y Juan Tello. Por ello, el jugador ha atendido a este medio de comunicación en plena vuelta a casa -tras participar en un Challenger- con una entrevista.

PREGUNTA: ¿Cómo has vivido estos últimos días despues de lograr ganar a Paquito Navarro y Juan Tello?

RESPUESTA: "Ganar a una de las mejores parejas del mundo sí que hace que cambie un poco todo para los siguientes partidos. Ahora entras de una forma distinta porque igual antes no eras el favorito, pero empiezas a serlo más. La gente tiene más ganas de vencerte y te viene una mayor presión".

P: ¿De qué maneras estás manejando esa presión tras el boom?

R: Llevamos una temporada muy larga y con muchos torneos, por lo que tratamos de no pensar tanto en lo que hemos vivido. Nos centramos más en lo que queda y al acabar ya valoraremos todo. No debemos meternos una presión exagerada porque la cosa no ha cambiado tanto. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos (bromea). Hay que buscar un término medio".

P: ¿En qué momento eres consciente de haber superado a una pareja tan conocida y respetada en su primer partido?

R: Fue más cuando terminó el torneo. Yo no me lo creía y estaba un poco en shock, pero en la vuelta del viaje ya te vas dando cuenta de la repercusión que ha tenido porque te escribe más gente que de costumbre, sales más en los medios y ahí notas todo. ¿Lo que nos decimos? Yo soy tranquilo, pero mi compañero lo es más todavía (ríe). Tampoco hemos hablado mucho de lo que ha ocurrido, aunque sí que se comenta el partido bajo una cierta normalidad. Cuando perdemos no nos volvemos locos y tampoco nos echamos mierda. Somos así en lo bueno y en lo malo. Es un orgullo.

P: Después de lo que se ha hablado del dúo formado por Paquito y Tello, ¿qué se te pasa por la cabeza al haber sido el primero -junto a Jairo- en dar el golpe en la mesa?

R: No me lo hubiera imaginado antes. Sabíamos que había expectación y todo el mundo preguntaba a qué hora jugaban ellos el partido por ver cómo Paquito se adaptaba al cambio de lado. Para nosotros era un premio y el objetivo estaba en competir. No nos imaginábamos poder ganar a Paquito y Tello. Antes del partido sacamos un vuelo para volver a España el día siguiente, para que se note la confianza que teníamos (ríe). Era una gran oportunidad.

P: ¿Cuál es el objetivo que te has marcado dentro del pádel?

R: No ha cambiado por todo esto. A principios de año siempre hablo con mis entrenadores de lo que debo mejorar para ganar partidos que antes no ganaba, que es algo que voy consiguiendo. Soy joven y no quiero quedarme estancado, sino que voy a más hasta lo máximo que pueda.

P: ¿En quién te fijas para seguir creciendo?

R: Siempre he mirado mucho a Fernando Belasteguín, ya no solo en el juego, sino en su profesionalidad, su manera de entrenar y de competir. También me gusta Sanyo Gutiérrez por cómo juega, la forma de leer los partidos y de los buenos siempre aprendes algo nuevo que puede servirte a ti.

P: El mundo del pádel está subiendo como la espuma, ¿qué visión tienes de ello como referente?

R: El pádel en España está creciendo mucho y hay muchísima gente que juega. Antes igual no se seguía tanto el deporte profesional, pero en los últimos años ha cambiado mucho y los jugadores son reconocidos por el público. El siguiente paso es internacionalizarlo, pero hay países en los que hay más afición y otros en los que no tanta.

P: ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes que vienen por detrás en este deporte, especialmente a aquellos que son salmantinos?

R: No darle excesiva importancia a los resultados si estás trabajando bien. Si te cuidas, haces físico y juegas bien, seguro que las cosas te irán mejor por confiar en ti cuando algo vaya mal.