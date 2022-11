El consejero de Sanidad reconoce que el Plan de Reducción de Listas de Espera avanza "con dificultad"

Señala que se advierte una bajada de pacientes en espera, pero "no a la velocidad deseada" tras su aprobación el pasado mes de junio

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido que el Plan de Reducción de Listas de Espera avanza "con dificultad" en la Comunidad, ya que, como ha señalado, se advierte una bajada de pacientes en espera, pero "no a la velocidad deseada" tras su aprobación el pasado mes de junio.

Durante su participación en el Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press el consejero se ha referido a este asunto, un punto en el que ha rechazado una "demonización" de la colaboración público-privada para avanzar en la cobertura de pacientes en espera.

"Quien no lo quiera entender me parece bien", ha señalado en este sentido Vázquez Ramos, quien ha explicado que el problema que se ha producido para que no haya más derivaciones ha sido la creación de pliegos dentro de la Ley de Contratos para Conciertos con el fin de ofrecer la posibilidad a los pacientes "siempre voluntaria" de poderse intervenir en la red privada.

Por último, ha señalado que lo primero es el uso "total" del sistema sanitario público, el segundo paso el "autoconcierto", y por último, se opta por el uso del sistema sanitario público.