Casañ elogia al Racing de Ferrol: "Es el mejor equipo de los que yo he visto en todo"

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a la prensa local antes del importante contra un Racing de Ferrol que es colíder.

Bajas: "Estamos pendientes de De la Nava. Sería la primera semana que estamos todos contentos y felices porque tenemos a todos. Si tienes a todos disponibles es más fácil".

Salida a Ferrol: "Vamos con la expectativa de todos los partidos y es un equipo muy solvente. Tiene una base del año pasado y lo hizo muy bien. Vamos con la máxima alegría de poder plantarle cara en su campo".

Vale el empate: "No me gustan los empates. Si estamos en el 80' y nos dominan, el empate será bueno. Hasta que no pita el árbitro vale todo".

Rival: "En el centro del campo hacen ese trivote para venir a recibir y juegan con las alturas. No voy a descubrir a Álex López ahora. Es el mejor equipo de los que yo he visto en todo. Es muy solvente, sabe trabajar los partidos, con gol, jugadores verticales y defiende fuerte. Hay gente con experiencia. Saben perfectamente a lo que juegan".

Dudas por las lesiones: "Para un entrenador, el hecho de tener lesionados es difícil. Pero es una oportunidad para todos los jugadores".