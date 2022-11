Salva: "En algún momento daremos un golpe en la mesa en un campo importante y tenemos la esperanza de sacar los tres puntos"

Salva de la Cruz, portero de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su primera portería a cero del curso, el momento de forma del equipo, el próximo partido y cómo ve el 'nuevo' Reina Sofía.

Vuelta a la victoria: "En el ambiente se nota que hay más alegría y todos queremos ganar los fines de semana. Vino en un momento importante al ser en casa y por jugar ante un rival directo".

Siete jornadas sin perder: "Es positivo porque somos un equipo que ha ido de menos a más. Estamos yendo en una buena línea y no nos ganan, pero tampoco lo hacemos con esa soltura nosotros".

Primera puerta a cero: "Llevo ya años en esto y no me genera ansiedad, lo que sí me la provocaría sería no ver al equipo trabajar. Lo de las porterías a ceros es anecdótico si metes un gol más que el rival. Todos ayudamos".

Ha tapado las críticas: "Fue a raíz del primer partido y a la gente no le gustaría, pero el público es soberano. Puedo gustar más o menos, aunque trabajo día a día para estar bien y ayudar al equipo. Me gustaría no tener que hacerlo porque eso significaría que no me chutan (bromea)".

Relación con Alberto: "Tengo suerte de que él sea mi compañero. Es buen chaval, un gran portero, me pone las pilas al ir a tope y me hace apretar. La relación es buena, que es como debe ser siempre".

Ferrol: "Viene de algún partido sin puntuar lo que quería, pero debemos aprovechar nuestra dinámica. En algún momento daremos un golpe en la mesa en un campo importante y tenemos la esperanza de sacar los tres puntos. Si no se puede, ojalá lograr un empate y hacerlo bueno en casa. Es un equipo con calidad y hay jugadores que han estado en categorías superiores. Joselu hace muchos goles en la categoría. A domicilio es aún más duro".

Reina Sofía: "Para muchos compañeros será normal, pero los veteranos sabemos la mejoría del club porque ahora tenemos gimnasio, entrenamos abajo, olemos la hierba natural en el Reina y el día a día es más cómodo".