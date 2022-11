Ramiro González analiza al Racing de Ferrol: "Es el equipo más completo en líneas generales porque trabaja muy bien como grupo"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Racing de Ferrol, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los jugadores a destacar... y mucho más.

EL FERROL

"Nos vamos a encontrar un equipo muy serio: domina todas las facetas, alterna mucho con salida de tres o de cuatro, te busca, te provoca, tiene buena presencia dentro del campo, ocupa los espacios bien con o sin balón y puede alternar de tener la pelota a ser vertical. Se ha debilitado al perder a sus dos laterales titulares. Sus jugadores más diferenciales son los de fuera como Carlos Vicente, que es hermano de David, o Héber. Son extremos puros, sacan muchos centros laterales, van a por ti, son ganadores en uno 1 vs 1, luego hay unos centrales metidos, que no se van del partido y tienen un ritmo constante, no muy alto, durante todo el rato".

CANDIDATO AL ASCENSO DIRECTO

"Es un claro candidato, pero depende mucho de la salud. Será un equipo que va a estar arriba, pero seguro que entre los seis primeros y no se va a bajar de ahí. Es el equipo más completo en líneas generales porque trabaja muy bien como grupo. Está hecho para pelear por subir".

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

"Le han hecho muy pocos goles y como debilidad creo que no tiene ninguna. Suele dominar y tener la pelota, pero se les puede hacer daño. Nosotros debemos seguir a lo nuestro porque nos está yendo bien, aunque nos ha faltado efectividad. Siempre generamos ocasiones, pero hay que buscar cómo hacerles daño para sacar algo positivo de allí".

JUGADORES A DESTACAR

"Me gustan los centrales, los extremos, los del centro del campo... pero sí que me gusta mucho Carlos Vicente porque trabaja todo el partido a nivel ofensivo y defensivo. Es un equipo ordenado y nunca tiene una pájara".

A MALATA

"El Reina es nuestra casa, pero no nos encontramos mal fuera porque hemos hecho buenos partidos. Igual hemos bajado un poco el nivel frente al Rayo Majadahonda y el Ceuta, aunque tampoco nos encontramos mal. No nos debilitamos lejos de Salamanca".

CRISTÓBAL PARRALO

"Hay jugadores con nombre, pero destaca el grupo. Ese es su gran mérito por el compromiso que tienen todos durante los 90 minutos".