Mawi y Losada, OK; Casañ prueba a Borja Díaz como opción arriba y el entrenamiento de Unionistas se hace en dos campos

El entrenamiento de Unionistas ha dejado muchas cosas para destacar. La más importante de ellas no ha sido otra que ver a Mawi y Losada -con un vendaje en la pierna-, ausentes en la sesión previa, trabajando con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros tras protagonizar los dos sustos de la semana hasta el momento.

En el plano puramente deportivo, Casañ ha probado con Borja Díaz en ataque como principal novedad. Sin embargo, se trata de una situación que no es tan extraña, dado que en Córdoba, el único duelo en el que el medio ha sido titular por la lesión, ya acompañó a De la Nava. De hecho, el futbolista ya ha comentado en este medio de comunicación que "no tengo problema en jugar arriba y me gusta. Me viene bien cualquier tipo de formación. Puedo jugar en el doble pivote, pero con menos llegada porque requiere esa parte defensiva y posicional. Me gusta llegar al remate y al área".

Por otro lado, el técnico valenciano ha probado con los siguientes onces: Salva; David Vicente, Ramiro Mayor, Mario Gómez, Obeng; Chapela, Óscar Sanz, Tropi, Mawi; Borja Díaz y De Miguel contra Alberto; Ramón Blázquez, Leal, Pedraza, Rojo; Beneit, Nespral, Mubarak, Juampa; Losada y De la Nava. Entre tanto, Tarek ha estado sentado en el banquillo durante ese tiempo viendo al grupo.

Por último, la práctica se ha celebrado 'mitad-mitad', ya que la primera parte ha tenido lugar en el anexo del Reina Sofía y luego se ha utilizado el césped natural para que los jugadores se acostumbrasen a la superficie de A Malata, feudo en el que tendrá lugar el duelo con el Racing de Ferrol.