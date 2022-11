Está claro que no todos descendemos de Adán y Eva, los hay que descienden del gusano que había en la manzana. La mayoría nacen, por lo que, al no tener sentimientos, no tienen motivación para cambiar, algunos pocos se hacen; y sólo dejan de arruinar la vida de los demás cuando son viejos y les da pereza. Si un allegado o persona del entorno, un compañero de trabajo, o su pareja, pueda ser un psicópata, hay que tomar conciencia, y poner los medios para que no le arruine la vida. Lo mejor es abandonarlo.

La precampaña electoral o propagandística del gobierno ha comenzado para ello han destinado 55 millones de euros. Es chocante ver que en primer lugar les sigue interesando la masa electoral de esos menores que ya no se esfuerzan por aprobar, ni por protegerse de un embarazo ni por aclarar su crisis de identidad, menas aparte. Cuánto más tontos lleguen a la mayoría de edad mejor, y como no son capaces de discernir quiénes son lo mejor para su futuro les regalan 400 euracos para destinar en la cultura que se les diga. Filosofía de charca de marranos.

A ello le sumamos la Ley de Memoria democrática ante la que cualquier historiador debería saltar. Pero como la profesión está tan denostada y si no se escribe al son del que manda no se levanta cabeza, nadie protesta. De todas maneras los grandes historiadores van muriendo y se les va apartando. Paco Vázquez, socialista de pro y ex alcalde de La Coruña, además de embajador ante la Santa Sede y senador, se ha dado de baja en el partido. Según éste es más grave que lo que ocurre en Cataluña, es la mayor manifestación de totalitarismo a la que podemos asistir, ya que siempre empieza manipulando la historia, nos han devuelto a las dos Españas.

Mentiruscas con piedras en cuanto a la guerra de Ucrania la embajada rusa en Madrid señala que España ha duplicado sus importaciones desde Rusia, parece que estamos aprendiendo a decir gracias Antonio en ruso. El abaratamiento del delito de sedición para ERC ha abierto la veda. A Otegi no le basta con el acercamiento de presos, los quiere fuera. Al remate Puigdemont asegura que se han visto con él para que vuelva convertido en un héroe.

Para más incertidumbre los transportistas parece que van a convocar una huelga general indefinida, de cara a la navidad, contra el gobierno, esta vez más contundente que los parones de marzo. A estas movilizaciones se podrían unir los agricultores y ganaderos. Ya sabemos que los sindicatos están comprados y son inoperantes. Es hora de que alguien actue ante la ruina que nos acecha. Para que un país prospere la economía debe ser sostenible en el sentido que no podemos endeudarnos pensando que otro ya vendrá. Han manipulado claramente los datos económicos, han falseado las cifras de crecimiento, han sido incapaces de ejecutar los fondos europeos, han disparado el gasto público, han machado a las clases que se levantan para trabajar a impuestos, como resultado nos han arruinado.

Inmigración no es igual a delincuencia pero sí que lo es la inmigración ilegal y los menas. Se les paga para que sostengan una violencia y una delincuencia que no es ni ha sido normal en España. Estamos acostándonos pensando en cuantos machetazos y muertos nos despertaremos por la mañana. La delincuencia importada tiene que terminar. Nuestras calles no son campos de batalla de bandas extranjeras ni de moros ni de subsaharianos. Los españoles deben decidir. Que los políticos cierren los ojos ante la inseguridad ciudadana causada por la inmigración ilegal desbordada, es de una absoluta irresponsabilidad que estamos empezando a pagar y nuestros hijos pagarán con creces. En Barcelona matan a un chico, se ven videos del pobre chico desangrándose en la calle. Esta noticia abrir los telediarios durante semanas, es una vida. El fin de semana no ha dejado de ser trágico. ¿Quién ha normalizado las muertes violentas, cuándo nos hemos insensibilizado, cómo podemos vivir así a cambio de unos votos? La realidad es que ya está bien de discursos contra los hombres blancos mientras los hijos de Africa violan mujeres y niñas en España y Europa, agreden y matan. No hemos trabajado una vida entera para tolerar lo intolerable.

Es alucinante la chusma que está aupándose en el poder en Sudamérica. Lula que no está más que para sopitas, delincuente juzgado, Boric un ser disparatado, AMLO un trastornado, Petro un terrorista, los peronistas argentinos una banda de maleantes, y aun diría más el senil del Biden que nos está metiendo en mil y un conflictos armados sin enterarse. Globalismo que se elabora con un 70 por ciento de propaganda y un 30 por ciento de pucherazo electrónico. Tremendo.

La persecución religiosa no cesa ni aquí donde los católicos parece que estamos adormecidos ni en Nigeria donde en 2021 han asesinado a 4650 cristianos por razón de su fe. La semana pasada asesinaron a 70 que se han topado con el silencio mediático. Las imágenes circulan por internet. Una aberración más de NOM que predica su nueva religión laica que nos lleva al mayor de los fracasos en pro del mayor de los egoísmos de unos pocos.