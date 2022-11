"Las peluquerías estamos pagando un IVA casi de lujo"

La factura de la luz también está golpeando a negocios como peluquerías y establecimientos de estética, donde son muchos los aparatos eléctricos que se utilizan (secadores, planchas...), y sin lo que sería difícil que pudieran realizar su trabajo. "Cada vez está siendo más complicado hacer frente al pago de la factura", reconoce Ana Martín, propietaria de una peluquería en Salamanca. Facturas que, como añade, "se han llegado a "duplicar" en estos últimos meses, con el consiguiente incremento de los costes de mantener abierto un salón.

Una de las medidas que precisamente lleva tiempo planteando el sector de la Imagen Personal -a través de plataformas como Creer en Nosotros' que también cuenta con representación en Salamanca, es rebajar el IVA del tipo general del 21% al reducido del 10%.

El IVA del sector de peluquerías y estética se incrementó en 2012 del 8% al 21%, una medida que en principio iba a ser temporal, pero estamos en 2022 y sigue estando en el tipo general, lo que en muchos casos obligará "a subir los precios en enero, a principios de año, porque no se pueden mantener las tarifas. No es que quieras bajarlas, al contrario, es que no puedes", apunta Ana Martín. A esto se suma que "el cliente cada vez alarga más las visitas al salón".

"Estamos pagando un IVA casi de lujo y hay cosas, como cortarse el pelo, que no son ni mucho menos un servicio de lujo", añadiendo que "no está siendo fácil para nadie y están cerrando salones". El sector de las peluquerías comparte la preocupación con otros sectores, tanto por cómo evolucionará la inflación como por la factura energética en los meses de invierno. "Esto es un círculo y nos afecta a todos".