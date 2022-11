El Salamanca UDS tiene al Zamora del grupo gracias a Del Río, Mike y Luis: "Esto es trabajo de todos"

El Salamanca UDS es el equipo menos goleado del Grupo 8 de Tercera Federación tras las primeras ocho jornadas de Liga con cinco tantos encajados. Por ello, este medio de comunicación ha juntado Miguel del Río, Mike Cordero y Luis Hernández -los dos porteros y el preparador- para hablar de dicha situación y sobre cómo es su día a día trabajando.

MIGUEL DEL RÍO

"Lo de ser Zamora es anecdótico por ahora, pero no solo refleja mi trabajo y es cosa de todos. Vamos a intentar seguir mejorando. Me voy encontrando mejor, aunque debemos continuar en una línea similar. Luis, Mike y yo pasamos más tiempo juntos. La competencia con él (Cordero) es sana y estamos currando bien los dos. El trato es muy bueno y estoy seguro de que lo podrá demostrar en Salamanca. Ambos nos hacemos mejores. Es un puesto muy concreto y siempre habrá uno que juegue más. Luis es una magnífica persona, nos habla mucho, nos ayuda, trabaja muy bien y se curra los ejercicios un montón. Tenemos suerte de poder contar con él este año".

MIKE CORDERO

"Estar con el primer del Salamanca es una experiencia bonita. Tengo que aportar desde el lugar en el que estoy y trabajo para encontrarme lo mejor posible para el momento que tenga que jugar. María nos dice que todos somos importantes e intento ayudar. Creo que tendré alguna oportunidad a lo largo de la temporada. Tenemos buen grupo, nos llevamos bien y queremos el bien común. Con Miguel tengo buena relación porque nos ayudamos y con Luis es más de lo mismo. ¿El Zamora? Es trabajo de todos: de los porteros, los defensas, los del medio y los de arriba".

LUIS HERNÁNDEZ

"Estamos trabajando bien y se está reflejando en los porteros, pero también en el equipo. Estos meses empezamos un poco regular, aunque hemos trabajado fuerte y ahora estamos disfrutando mucho. Miguel vino con algunas cosillas de temas mentales porque las cosas no le salían y también hemos incidido en eso, no todo es el balón. Él y Mike están a un nivel más que bueno. Es duro ver que uno no juega porque se lo curra. Lo bueno de los dos es que se llevan muy bien. Intento que hagan piña. Me ha sorprendido cómo se llevan por ser un veterano y otro más joven. El Zamora es el fruto del trabajo de todos. Hablamos de todo, de fútbol, de sus cosas y hay buen feeling".