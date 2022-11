El Ayuntamiento de Salamanca, dispuesto a organizar del Facyl, si la Junta mantiene la financiación

"Vox ha obrado un pequeño milagro", afirmaba esta mañana el concejal de Ciudadanos en el Consistorio de Salamanca, Fernando Castaño, para presentar una moción conjunta, respaldada por todos los grupos municipales, incluido el edil no adscrito, por la que "pedimos a la Junta que mantenga la financiación del Facyl y que la gestión y la organización la realice el Ayuntamiento de Salamanca".

Es la respuesta al retraso en la celebración del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, que acogía siempre la ciudad charra. "Todos los grupos, sin excepción, vamos a pedir que el próximo Facyl sea organizado por el Ayuntamiento con los fondos de la Junta", reiteraba para añadir que "lo suyo es que contemos con doble presupuesto, puesto que este año ya es imposible elaborar un evento de estas características".

Además, Castaño, que es el concejal de Turismo, reconocía que "no he conseguido hablar con la consejería de Cultura, no es accesible a excepción de la viceconsejera". En este sentido, criticaba a Vox, que gestiona la citada consejería, afirmando que "la cultura es algo a lo que le tienen bastante alergia". De igual manera, manifestaba que los integrantes de esta formación "no están para ahorrar dinero, sino para ejecutar un presupuesto". "La gestión es mejor sin Vox que con Vox", concluía.

Foto de David Sañudo