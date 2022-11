Pedraza, con ganas de repetir titularidad: "¿Por qué no ir a Ferrol y sacar uno o tres puntos? Sería lo más bonito"

"La oportunidad me iba a llegar y la afronté con ganas e ilusión para ayudar al equipo", ha dicho el central de Unionistas

Alfredo Pedraza, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de vivir su primera titularidad -ante el Ceuta- en esta temporada. Así, el central ha hablado del último partido, la próxima jornada, sus semanas trabajando para jugar... y mucho más.

Importante victoria: "El ambiente está igual que siempre. Una victoria siempre ayuda y ameniza, pero el trabajo sigue igual que todas las semanas. Hay ganas de que llegue el domingo para volver a ganar y sumar. Algunas veces se juega peor y ganas, luego en otras es al revés. Era un partido trampa porque todo el mundo pensaba que iba a ser fácil... y eso no es así en esta categoría. Tenemos calidad y juego para rato".

Dos victorias, pero siete jornadas sin perder: "Todos queremos puntuar de tres, pero no perder siempre es positivo. Nos merecemos más puntos, aunque el fútbol es así. La victoria ha llegado, que era necesaria y merecida".

Primera titularidad: "La oportunidad me iba a llegar y la afronté con ganas e ilusión para ayudar al equipo. He disfrutado del fútbol, que es lo más bonito. Estar con Mario, Ramiro o Leal es fácil porque son gente con experiencia y nos complementamos bien".

Casañ dijo que ha picado piedra para jugar: "El míster tiene razón. Me he puesto el mono de trabajo. Cuando no juegas, lo que toca es demostrarlo en los entrenamientos. Hay gente con experiencia en el vestuario que ha hablado mucho conmigo y el míster también. Solo quería trabajar y dar el 100%".

Se ve repitiendo en el once: "Trabajo para ello, pero es decisión del míster. Me siento preparado y con ganas de seguir partiendo desde el once. Si llega otra vez la oportunidad, a aprovecharla y dejar la portería a cero".

Ferrol: "Ha demostrado que es un equipo con gente rápido arriba y con gol. Ningún partido es fácil y ya se han dejado puntos. ¿Por qué no ir a Ferrol y sacar uno o tres puntos? Sería lo más bonito".

Afición: "Estoy muy agradecido al club y se me demuestra un apoyo increíble. Les agradezco el apoyo cada vez que me ven, en el campo o por redes sociales".