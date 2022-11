Las claves de las pensiones futuras, según el Nobel de Economía Richard Thaler

El Premio Nobel de Economía en 2017, el estadounidense Richard H. Thaler, ha señalado que la bajada de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida conllevan a que "algo hay que hacer" para mantener el sistema de pensiones futuro, y dentro de las herramientas que permitan garantizar su pervivencia en los países más desarrollados está el factor de la inmigración.

"Si la gente no puede mantenerse, ¿quién lo hará? La situación macroeconómica no se lo permite; entonces, tendremos que desplegar otros recursos, uno de ellos sería la migración", ha apuntado durante un desayuno informativo con los medios de comunicación en Salamanca antes de participar en la conferencia de apertura del I Congreso Internacional sobre Economía de la Longevidad, en el Colegio Arzobispo Fonseca.

Según sus palabras, la situación financiera actual viene precedida de una crisis financiera de la que "ha costado mucho recuperarse" y se ha sumado la inflación por la guerra de Ucrania y los efectos derivados de la pandemia. En cuanto a la inflación, ha resaltado que es "muy difícil" responder a la pregunta de si el incremento de precios "va a ser permanente". "Realmente, ni los expertos saben si lo será", ha respondido Thaler.

Ya en referencia al futuro de las pensiones, ha asegurado que hay "muchas cosas" que tendrán que "ir cambiando gradualmente" pues la tasa de natalidad baja y la longevidad sube y eso supone que haya que "desplegar otros recursos". "Uno de ellos sería la migración", ha continuado antes de resaltar que "en la mayoría de los países a nivel mundial, la población local calcula al laza el número de inmigrantes, y no es así", por lo que ha lamentado los "obstáculos políticos" para la llegada.

"Si alguien, equivocadamente, decidiese ponerme al frente de la economía estadounidense, llevaría al menos a dos millones de personas para trabajar", ha añadido al respecto sobre medidas que contribuyan al futuro de las pensiones.

"El nacionalismo y la xenofobia, grandes problemas"

Sobre corrientes contrarias a la llegada de personas de otros países para trabajar, ha apuntado que "el nacionalismo y la xenofobia son grandes problemas que se están dando en todo el mundo" y ha incidido en su idea de promover la inmigración.

"Todos podemos ser mejores si desplegamos recursos de forma eficiente, uno de esos recursos es la gente. Yo no soy experto en España, pero las economías necesitan crecer y no se puede crecer si la economía local disminuye y no dejas entrar a más gente. Son matemáticas. Incluso si viene gente a gastar, hace falta gente que produzca lo que va a consumir", ha apuntado.