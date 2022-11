Íñiguez, a la directiva: "Mi sentido aquí empieza a diluirse. Un equipo de Challenge tiene más cosas que nosotros"

Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a los medios de comunicación locales después de celebrarse el segundo partido de Euroliga gracias a la rueda de prensa que se ha celebrado en Würzburg. Por su parte, Reisingerova también ha comparecido tras firmar 21 puntos.

Su no comparecencia en Liga: "A la última rueda de prensa no vine porque dije que si perdíamos, vendría... pero si ganábamos, no quería acudir. ¿El motivo? Sería mejor eso que las críticas. Hice algo de lo que no me arrepiento, acerté en ese momento por el grupo, por el club y por mí".

Nueva victoria: "Lo más importante del partido es que las jugadoras han vuelto a demostrar que sí que quieren. Hemos preparado el partido con niñas, pero se hace un esfuerzo. Jugar aquí nos da un plus, aunque me preocupa más hacerlo fuera. Estos días han tirado más ellas de mí. También se lo dedico al staff: a Pablo, a Mavi, que ahora también es fisio (Carlos Curto ha dejado su cargo en el club) y hasta ha grabado los tiros de medio campo esta mañana. No tengo palabras para ella. Espero que sea una situación que se pueda solucionar y no es otra que la del staff y la del equipo".

Su situación: "Estoy desanimado y decepcionado. El 5% de las cosas que pasan en un club son las que se cuentan, pero las demás no las sabéis porque son internas con los conflictos o los errores. No voy a hablar de ese 95% restante y eso me genera cierta crispación. Emocionalmente no estaba para venir a rueda de prensa el otro día y se han dicho muchas tonterías. Me tiene jodido quedarme atrás con respecto a otras estructuras como entrenador. Me senté en Madrid en el mes de enero con dos personas (Recio y Méndez) para trabajar en una filosofía, siempre con unos límites, pero creo que hay que seguir con esa idea. El que no mejora, empeora; y el que empeora ya es una mierda. Si el entrenador dice que algo no funciona... es por algo. Esta no era la idea y cuando te equivocas hay que solucionar los errores. Cualquier día nos vuelven a meter un sopapo. Yo no vengo aquí por dinero y habría podido resolver mi vida con las ofertas que he tenido estando en Avenida. ¿Cuál es mi motivación así? La de estar de mala hostia todo el día e igual lo pago con quien no debo. Llevo las cosas al límite y siento esto como un proceso. Me gustaría mejorar cada año porque es una necesidad. Aquí estamos tres personas para todo. Un equipo de Liga Challenge tiene más cosas que nosotros".

Las ofertas: "Podría estar en Cukurova ganando 200.000 euros netos o con la selección de Francia y las Olimpiadas, pero me quedé aquí. Hay gente que no comparte la ilusión y mi sentido aquí empieza a diluirse. Si me voy y todo está como cuando vine, ¿qué coño hice aquí? Las Final Four se olvidan. En Sopron se acuerdan de mi proceso y de lo que ayude a profesionalizar todo. El director general de Sopron no se cree nuestra situación. No pido maravillas o nos vamos a estrellar en Liga, Euroliga y Copa".

El cuerpo técnico: "Raquel Romo es un apoyo y deberíamos tener un staff tan fuerte como el del año pasado. No es criticar a nadie. Aquí se estropea un coche y lo llevamos a Talleres Maroto, con todo el respeto a Maroto. No he pensado en irme esta temporada por las jugadoras. Sé que el sábado podemos palmar en Leganés. Hay que tener una estructura para saber a lo que debemos acudir en el mercado. Si dependes de los agentes, estás KO".

La relación con la directiva: "La última vez que hablé con la directiva fue para pedir perdón a Jorge Recio por un gesto que hice al palco. Le afectó. Tengo un gran respeto y admiración por él. No tengo muchas ganas de hablar con ellos tampoco. He estado jodido por momentos y cerca del KO, pero hay que seguir esta temporada y apretar los puños. Lo fácil es rendirse, aunque mi trabajo es estar con las jugadoras hasta el final. No tengo ni idea de si pueden llegar más jugadoras, me conformaría con un fisio bueno y profesional, que las jugadoras dijeran '¡qué manos!'. Alguien que llegase el primero, se fuese el último, igual que el año pasado, y que recuperase a las jugadoras porque quieren tratarse con él. Mavi puede hacer ese trabajo, pero no es el suyo".

REISINGEROVA

Valoración: "Ha sido un partido muy importante y duro. Estamos contentos por haber acabado con +24. Nos va a ayudar mucho para la vuelta. La idea era cargar el juego interior porque Landes no tienen pivots muy altas y hemos pensado en jugar por debajo de la canasta. Últimamente hay que pegarse mucho (bromea). Son francesas y todas estábamos preparadas. Jugar partidos de Euroliga es especial y queremos estar en la mejor Liga que existe en Europa. El pabellón está lleno y nos ayuda a ganar los partidos. Siempre hay algún momento que existen más lesionadas y hay que subir la concentración, pero echamos de menos a todas. Esperamos subir el nivel para España".