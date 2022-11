Unionistas, pendiente de un hilo… y de Twitter

Unionistas CF sigue viviendo en el filo de la navaja jornada tras jornada desde el inicio de la actual temporada 2022-23. Cada partido se ha convertido en una final para un equipo al que le cuesta un mundo imponer su ley en el terreno de juego y, así, poder tener alguna tarde plácida.

Como tierra de toros que es Salamanca, a Unionistas le falta mucho para poder cortar una oreja, no digamos ya dos, mucho menos el rabo; o lo que es lo mismo, para salir a hombros del coso futbolístico del Reina Sofía.

Aunque en este mundo del fútbol (por desgracia) si logras los tres puntos, el resto ya no importa absolutamente nada, pase lo que pase y caiga quien caiga. Esto es tan cierto como que no pasa absolutamente nada porque el equipo salmantino sufra en una temporada, ya que hasta el momento todas las situaciones le han sido favorables, bien por méritos propios, bien porque le ha acompañado la suerte… hasta ahora.

Y, en el partido ante el Ceuta, la diosa fortuna estuvo de su lado ya que el partido apestaba a un 0-0 desde el inicio de éste. No recuerdo muchos partidos peores que el que el equipo de Raúl Casañ disputó ante un flojo (muy flojo) Ceuta, que tan solo ha logrado una victoria en los diez partidos disputados hasta el momento.

Los tres puntos logrados por Unionistas fueron tan necesarios y primordiales como malo fue el choque realizado por un equipo que careció de llegada, de mando del juego en el centro del campo y de seguridad defensiva pese a dejar la portería a cero. Pero, lo que es peor, no tuvo la personalidad suficiente para mandar, controlar y decidir a qué se jugaba con el 1-0 a favor y un hombre más sobre el terreno de juego.

De hecho, el único tanto del partido llegó con uno más y con un jugador del rival lesionado, lo que le privó de intervenir y poder ser uno más en la defensa de su equipo en el gol de Unionistas.

Cuando uno vive pendiente de un hilo cada fin de semana, puede tener la suerte de mantenerse en pie o desgastar tanto ese hilo hasta que se pueda romper del todo. En ésas anda el equipo a la espera de visitar el campo del Racing de Ferrol, líder hasta esta última jornada y que llega herido tras perder en primer puesto en detrimento del Córdoba. Y el hilo está cada vez más ‘viejito’ y desgastado…

PENDIENTE DE TWITTER

Si la situación de Unionistas no es muy halagüeña en puntos, juego y sensaciones, tampoco lo es en las redes sociales, que están que echan humo últimamente. Varios miembros de la directiva del club salmantino parecen estar más pendientes de lo que se publica en los medios que de la situación real y complicada del equipo.

Y ya, eso de señalar a periodistas con el dedo, está bastante feo. Uno de ellos (no es la primera vez) es Carlos Cuervo, trabajador de este medio, al que le mando mi apoyo desde la barrera, ya que uno está reciclándose y librando batallas en otros lares del periodismo, pero que entiendo a la perfección porque me tocó vivir situaciones similares por no ejercer de ‘jefe de prensa’ de nadie y sí como periodista.

Mi apoyo a todos los que señalan públicamente por hacer su trabajo, guste o no a los que mandan en cualquier ámbito del deporte, la política, el campo, la economía… a veces, antes de ponerse a ‘arreglar’ los problemas de los demás, hay que coger la caja de herramientas y empezar por uno mismo. Lo digo por propia experiencia.