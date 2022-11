Rober H.L. Cagiao, autor de la saga 'El guardián de las flores', presenta 'A Irmandiña', una nueva entrega de los 'Misterios de Ferrolterra'. Será el próximo sábado, 5 de noviembre, a las 12:00 horas en la librería Santos Ochoa (Gran Vía, 12) de Salamanca.

Un asesinato sacude los cimientos de la Navidad en Ferrolterra. El empresario Laureano Ponte aparece muerto bajo los muros del Castillo de Moeche. Y lo más extraño es el arma del crimen: ha sido golpeado con una tabla que simula en forma de juego de azar los recorridos de las Guerras Irmandiñas del siglo XV. Desde ese momento el equipo de la Avenida de Vigo, ayudados por Paola, Portela o Costoya emprenden un viaje en el tiempo en busca del origen de la leyenda que da veracidad a la tabla y todo lo que le rodea, y que los llevará a descubrir un secreto que lleva oculto varios siglos.

El Camino de Santiago, la tradición Celta, el ara de Antealtares. las intrigas eclesiásticas y una nueva revolución en las calles serán los ingredientes del IV volumen de la Saga de Misterios de Ferrolterra.

Rober H.L Cagiao nació en Bañobre en 1976. "Siempre fui un niño curioso, lector y que aprovechaba cualquier momento para escribir, pero el destino me llevó por otros derroteros. El heavy metal me atrapó y saqué dos discos con Trashnos", comenta el autor. Después fue la vida la que "me engulló y colgué el boli, hasta que una lesión que me tuvo inmóvil durante tres meses consiguió revivir en mí la pasión por la escritura". Eso, cuenta, pasó hace tres años y desde ese momento nacieron los nueve libros de la Saga de 'El Guardian de las Flores', con más de 70.000 lectores, y "aquí tenéis el IV de esta serie que hace más de dos años comencé en la Avenida de Vigo ferrolana. Espero que os guste".