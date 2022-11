El original vídeo de Mariah Carey que está arrasando en redes sociales

No hemos terminado de celebrar Halloween pero para algunas personas ya comienza la temporada de Navidad. Una de ellas es Mariah Carey. La artista ha hecho saber al mundo que "es tiempo" de la temporada navideña con un original vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

Disfrazada de bruja por Halloween y con un tono blanco y negro, en un bosque rodeada de calabazas; las hojas del calendario van pasando hasta llegar a la Navidad. Cambio de imagen para que la artista estadounidense aparezca vestida de rojo y blanco, gritando que "es tiempo" mientras comienza a sonar su canción 'All I want for Christmas is you', publicada en 1994.