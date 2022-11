No hay signos de contaminación en la comida de las jugadoras del CBK Mersin, el último rival de Perfumerías Avenida

El CB Perfumerías Avenida, en relación a la estancia del equipo turco CBK Mersin en Salamanca para la participación en el encuentro de Euroliga del pasado miércoles, 26 de octubre, ha aclarado este lunes distintos aspectos, donde deja claro que no hay signos de contaminación en las jugadoras y pide que se retracte de las acusaciones vertidas.

Este es el comunicado oficial del Perfumerías Avenida en relación a la estancia CBK Mersin en Salamanca:

- En la mañana del pasado miércoles, el CB Perfumerías Avenida recibe por parte de FIBA un mensaje advirtiendo de una posible enfermedad alimenticia que afecta a varias jugadoras del equipo turco CBK Mersin, sin que este equipo, con el que se ha mantenido una comunicación constante durante todos los días, se hubiera puesto en contacto con Perfumerías Avenida para informarnos de la situación. Una vez recibida esa alerta, se informa tanto al hotel, con el que este club trabaja desde hace casi una década en Salamanca, como al propio equipo rival, ofreciendo todos nuestros servicios médicos y ayuda necesaria, algo a lo que el propio equipo turco resta importancia.

- Ante la situación, el hotel decide enviar a un laboratorio muestras testigo e los alimentos ingeridos por el personal y jugadoras del propio club desde su llegada a Salamanca hasta el momento de comenzar los síntomas. El hotel ha recibido hoy mismo los resultados sin que se aprecie contaminación de ningún tipo en ninguna de las muestras enviadas.

- Es el club turco el que, minutos antes del encuentro, decide emitir un comunicado donde, textualmente, se afirma que varias jugadoras han sufrido “quejas médicas tales como nausea, fatiga o vómitos posiblemente relacionados con las comidas servidas en el hotel”, acusaciones realizadas sin ningún tipo de pruebas, al tiempo que se emitía la siguiente afirmación: “condenamos esta oscura situación y apelamos a nuestra federación a tomar las medidas necesarias para arrojar luz sobre ella”.

- Ante este comunicado, del que no se había avisado, ni siquiera se había dejado entrever en las fluidas conversaciones previas, el hotel activa todos los protocolos necesarios y, a petición del CB Avenida, envía un informe detallando la estancia del equipo rival en el que se asegura que el martes 25, apenas unas horas después de la llegada a Salamanca, los responsables del equipo turco solicitaron “desdoblar una habitación porque un integrante se sentía mal y no quería transmitir la afección a su compañero”. Del mismo modo, recoge el hotel, “el resto de días, jugadoras y staff desayunaron, comieron y cenaron en el mismo servicio buffet sin que se tuviera incidencia alguna”. Sólo tras la llamada del CB Avenida se informó al hotel de que había “tres jugadoras con dolor leve de estómago, además del entrenador. Les ofrecimos la posibilidad de dieta especial, a lo que respondieron que no era necesario. Sin embargo, nos solicitaron una merienda abundante para el día de partido a base de pasta, quesos y diferentes frutas y frutos secos, además del servicio de café e infusiones, de lo que dieron buena cuenta antes del partido”. Del mismo modo, se apunta desde el establecimiento hostelero, “una jugadora a su llegada al hotel portaba recipientes con comida cuyos envases “take away” depositó en el mostrador de recepción. Al estar prohibida la entrada de repartidores de comida en el hotel, podemos asegurar que varias jugadoras los han recibido en la puerta del establecimiento”. Por otra parte, concluyen, “todo el personal del hotel ha consumido el mismo menú servido al equipo sin haber constatado ninguna incidencia”.

Ante todas estas circunstancias, que ya han sido puestas en conocimiento de la FIBA, tanto el CB Avenida como el hotel instan al CBK Mersin a retractarse de las veladas acusaciones manifestadas en su comunicado, poniendo en tela de juicio la profesionalidad y calidad de establecimientos con lo que este club lleva trabajando muchos años en la máxima competición.