Aprobado el nuevo convenio para el Parque de Bomberos, que se cataloga como auxiliar y depende de Villares

El Ayuntamiento de Peñaranda ha sacado adelante el nuevo convenio regulador del servicio en el Parque de Bomberos de Peñaranda, documento que rige la colaboración municipal con la Diputación de Salamanca y que este viernes ha centrado gran parte del debate en la sesión ordinaria de Pleno.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, explicaba que “dada la situación y las circunstancias que se han producido en los últimos tiempos, en los que las intervenciones tenían que realizarse por Bomberos profesionales, algo por lo que diputación realizaba un proceso de selección para la contratación de bomberos en los distintos parques de primera categoría de la provincia, a los que se añaden los auxiliares, que es el caso del nuestro, que es de 3ªA y no implica la atención las 24 horas. Nosotros dependemos del parque de Villares de la Reina, que si lo tiene” y añade que en este convenio “consta el informe que nosotros mismos presentamos, dejando claro que la responsabilidad de nuestro parque recae en la Diputación, que es quien tiene que prestar el servicio al ser un municipio menor de 20.000 habitantes, algo que pedimos que se incluyera en el acuerdo y así ha sido. De esta forma, cualquier intervención debe ser avalada o mandada por el parque de Villares, por el Bombero funcionario que corresponda, para que el parque peñarandino actúe en labores auxiliares”.

De esta forma, con este nuevo convenio, tal y como detalla la primera edil, “los bomberos voluntarios pasan a ser personal colaborador del parque central, desapareciendo la categoría voluntaria, ya que solo pueden existir profesionales o colaboradores. Cualquier intervención que tengan que realizar desde el parque de Peñaranda tendrá que ser comunicada a Villares antes de realizarse para que sea organizada por el responsable, quien podría personarse en la misma actuación si fuera necesario”.

El punto generaba diferencias entre los grupos, algo que se vivía desde Peñaranda en Común que, en palabras de su portavoz, Ángel Tejeda, se aseguraba que “desde hace años hay una actitud de dejadez en estos servicios por parte de la Junta. Creo que no es la formula idónea, ya que, tal y como indicia el convenio, se presenta servicio en 1.200 kilómetros cuadrados y 19.000 habitantes. Entendemos que la Junta tendrá que tomar cartas en el asunto cuanto antes y contratar el personal necesario”.

Sergio Jiménez, de Ciudadanos, calificaba el convenio de “parche” y aseguraba “lo entendemos necesario aunque también es necesario acabar con deficiencias como los refuerzos” mientras que Carmen Familiar, líder del PP, afirmaba que “se ha tardado mucho tiempo en plasmar este convenio. La catalogación es un fastidio ya que no tenemos servicio las 24 horas y tienen que venir Bomberos de lejos. No sabemos si el personal que cubre estos servicios puede ser los mismos o no y sus condiciones” algo que era respondido por Ávila asegurando que “las condiciones serán estudiadas desde el Ayuntamiento y veremos las compensaciones económicas que se puedan o deban articular. Esta claro que este convenio no es la mejor solución, pero la Diputación no cuenta con los funcionarios suficientes para poder cubrir los parques…o cerramos el parque o lo hacemos así. Creo que la respuesta esta mas que clara. Y quizás tendremos que luchar porque se ofrezca servicio 24 horas en el, ya que es mucha población la que abarcan”

Finalmente, el convenio obtenía luz verde con los votos positivos de socialistas, populares y Ciudadanos y la abstención de Peñaranda en Común.

Además de esta cuestión, la sesión de este viernes abordaba el expediente de modificación de crédito, con el que se amplían partidas para dar mayor crédito al gasto de gas y alumbrado, contando con el apoyo de todos los grupos. A esta se sumaban otras modificaciones como la dedicada al suplemento de crédito en referencia a los Presupuestos Participativos del ejercicio 2020-2021, algo que sufría un concurso desierto de empresas para la construcción de las gradas del campo de futbol Luis García. Una situación que se ha estudiado con los técnicos municipales, localizando el problema en la gran subida de coste que ha sufrido el hierro, por lo que se ha ampliado la partida en 28.334 euros, sacados del remanente liquido de tesorería, tras lo que volverá a ponerse en marcha el proceso de concurso para tratar de adjudicar la construcción a alguna empresa.

Mas allá de esto, otro de los protagonistas del Pleno ha sido la llegada del esperado inventario de bienes e inmuebles municipales, cuestión sobre la que Carmen Ávila exponía que “hemos estado revisando los documentos. En una comisión anterior, junto al PP se vieron algunos detalles que tenían que subsanarse y se comprometió a traer de nuevo a Pleno para abordarlo. Todas las modificaciones que se hagan pasaran por aquí, ya que cuenta con todo el planeamiento urbanístico de la ciudad y toda la relación de bienes, además de contar con una parte pública que podrá ser consultada. Queremos que sea un inventario vivo”. Una iniciativa que contaba con el respaldo total de la Corporación, mismo apoyo que recibían las fiestas locales para el próximo año 2023 que serán el 22 de febrero (miércoles de ceniza) y el 29 de septiembre (San Miguel Arcángel, patrón de la ciudad).