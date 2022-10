Macarena Olona presentará su nuevo proyecto político la próxima semana en Madrid

La exdirigente de Vox Macarena Olona ha reiterado que la próxima semana en Madrid presentará el proyecto que desarrollará, del que ha dicho "va a trasladar mucha tranquilidad en algunos casos y generar inquietud en otros". "Yo sigo mi camino", ha sostenido.

Ha explicado que ha estado "meditando mucho las distintas alternativas que se me ponían por delante para evaluar y conocer exactamente de qué manera puedo seguir sirviendo a los españoles con mayor utilidad".

"Espero que puedan asistir todos los que deseen, medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de etiqueta, ni derecha, ni izquierda, ni centro", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en que el proyecto "le va a permitir estar al lado de los españoles, que es el sitio donde tengo muy claro que quiero estar para servirles". "Eso es lo que le puedo anticipar en este momento", ha agregado.

Ha explicado también que la presentación será en Madrid, porque "es la manera más cómoda que puedan estar la mayor parte de medios y todos los que deseen estar presente". Preguntada Olona por si el proyecto es al margen de la fundación en Panamá o no, ha explicado que "la batalla ideológica que es necesario dar tiene que partir de una unión en una sola voz de toda la Hispanidad".

Así lo ha señalado Olona antes de participar este viernes en Málaga en una conferencia bajo el título de 'La defensa de los derechos y libertades a través del TC: La inconstitucionalidad de los estados de alarma'.

Olona, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que "continuamos caminando, demostrando que fuera de la política se puede seguir sirviendo a los españoles, extendiendo las alas con total libertad y recorriendo el camino, sin miedo a nada ni nadie, y, desde luego, haciendo frente a todos los obstáculos que se están presentando en el camino". "Afortunadamente, hoy ustedes y yo misma podemos desarrollar nuestra actividad sin ningún tipo de riesgo para nuestra integridad", incidiendo en que "esto es lo que tendría que ser así siempre".

Asimismo, ha señalado que "estoy en un momento en el que siento que tengo de devolver un poquito solo de todo lo que me ha dado y da la sociedad y España". "Esto es la forma más útil en este momento de poder estar sirviéndoles", ha sostenido.

Por otro lado, ha dicho que estaba "muy feliz" de volver a la que "siento mi casa, que es Andalucía". "Estos días que llevo en Málaga doy las gracias por todo el cariño que estoy recibiendo por parte de los malagueños en la calle, me siento que estoy donde tengo que estar. Sigo siendo suya, me he esforzado mucho para encontrar la forma de poder seguir siéndolo ante determinados obstáculos que me impedían hacerlo en la manera en que originariamente se había planteado", ha explicado.

"No estoy para circos; el momento que está atravesando España es serio".

El acto de la exdirigente de Vox Macarena Olona, al que han asistido menos de 250 personas, ha coincidido con otro del aparato del partido.

Cuestionada, en concreto, por la contraprogramación del acto de Vox al suyo, Olona ha afirmado que "mi asistencia a esta conferencia estaba programada públicamente desde hace semanas, con lo cual, no le voy a mentir, me ha sorprendido mucho cuando hace tan solo dos días se ha convocado un acto casi a la misma hora, con solo media hora de diferencia". "Creo que se podía haber evitado el riesgo de un titular y una polémica que está servida", ha señalado.

"Solo puedo trasladar a todos los españoles, a derecha e izquierda, que yo no estoy para circos; creo que el momento que está atravesando España es muy serio, hay que actuar con sentido de Estado y dejarnos de tonterías", ha incidido, al tiempo que ha reiterado que "sigo mi camino, quien haya podido asistir lo voy a agradecer mucho, es una conferencia estrictamente jurídica y lamento las personas que, por esta presión, no han podido estar hoy presentes".

Ha dicho, en este sentido, que "en algunos casos se han puesto en contacto conmigo directamente, y lo lamento, porque si no me han impedido celebrar las conferencias quienes lo han intentado con agresiones físicas, con amenazas, con coacciones... creo que ya queda demostrado que la defensa de la libertad es genuina, contra todo y todos, con lo cual no estoy dispuesta a aceptar ningún tipo de chantaje ni de presión para continuar con mi camino, que es lo único que estoy haciendo".

Cuestionada por si tiene miedo de que Vox intente mediar entre la gente que quiera estar en su proyecto, Olona ha señalado que "miedo ninguno". "Estoy actuando con sentido de Estado, y creo que, en este momento, como ya trasladé, los españoles no necesitan una mayor fragmentación del tablero político, lo cual no quita que tengamos que ver cómo evoluciona todo y si tenemos alternativas que, actualmente, pueden parecerlo pero que pueden dejar de serlo".

Sobre si está en contacto con la dirección de Vox actualmente, ha asegurado que "cuando me preguntan por Vox tengan muy claro que lo que yo pienso es en los miles de españoles, afiliados, simpatizantes, no afiliados, votantes, cargos orgánicos... que trabajan muy duramente por un proyecto en el que siguen confiando, que es España, con unas banderas que hemos levantado juntos hasta hace dos días y que sigo considerando mi familia". Por ello, ha lamentado, "actuaciones de determinadas personas, que son concretas personas, no hacen que yo me mueva del sentido de lealtad que tengo hacia España y los españoles".

Por último, se ha referido a que Antonio Gallego, "un hombre extraordinario", deja el grupo de Vox en el Parlament y ha afirmado que noticias como esa "hace que tenga un sentimiento de profunda tristeza porque pierde Cataluña y España". "Solo espero que no se vea sometido por parte de determinados sectores al acoso, insultos o determinados ataques que no serían nada justos", ha advertido, afirmando, tras ser preguntada por si él estará en Madrid la semana que viene, que "estará donde quiera, y esté donde esté, me tiene a su lado", ha concluido.