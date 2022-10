No es lo mismo, a la gripe no le tenemos miedo, a la covid sí. Con la primera estamos acostumbrados a convivir, forma parte de nuestros inviernos; con la segunda no queremos tener ninguna cuenta, sabemos cómo nos invade, cómo empieza su relación con nosotros, pero, más allá de los protocolos establecidos, no sabemos cómo va a evolucionar en nuestro cuerpo ni cómo va a terminar. La huella y las cicatrices que nos ha dejado la covid, después de casi tres años entre nosotros, son tan recientes y profundas que no nos fiamos.

Lo veíamos muy lejano, pero hace apenas unos meses, tanto los científicos como las autoridades sanitarias nos anunciaban el cambio de tratamiento del coronavirus, de emergencia sanitaria al de seguimiento, un tanto rutinario, como si fuera una gripe normal. Pues ya estamos en ello. A las personas que, habitualmente cada año, se les invitaba a vacunarse contra la gripe, ahora también se les invita a ponerse una dosis de vacuna de la covid, incluso el mismo día y a la vez.

Por consiguiente, a efectos de consideración y de prevención por medio de las vacunas, gripe y covid mantienen un paralelismo y, además, en la temporada de otoño e invierno, en la que ya estamos, ambos: virus de la gripe y coronavirus, vienen juntos, de la mano. Una novedad histórica, no había ocurrido nunca antes. La detección precoz de cualquiera de ellos es importante para evitar su contagio y expansión. Ambas enfermedades, gripe y covid, siguen una evolución muy parecida: están entre uno y cuatro días incubando, luego la infección suele durar otros 8 o 10 días. La gripe y el coronavirus tienen síntomas parecidos: malestar, fiebre, dificultad para respirar, fatiga, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza.

Si vienen juntos, tienen un ciclo de incubación y de infección similar y los síntomas son muy parecidos ¿cómo saber si tengo gripe o covid? Todas las personas que, este año, tengan alguno de los síntomas antes mencionados, deberían realizarse la prueba, para detectar o descartar el coronavirus. La ciencia y la tecnología nos lo pone fácil. Los nuevos test de antígenos son dobles, capaces de detectar y diagnosticar, al mismo tiempo, tanto la gripe A y B como la covid.

Estos antígenos combinados, siguen en las pruebas el mismo procedimiento que se venía utilizando en los test para la covid. Se toma la muestra, se mezcla con una solución que contiene el kit de diagnóstico en sus dos cavidades, una para la gripe y otra para covid y la línea roja indicará si encuentra antígenos de la gripe A, B o de coronavirus. Aunque es posible, lo expertos dicen que es poco habitual la coinfección, es decir, dar positivo en gripe A y B y en covid, pero si se diera, puede resultar altamente peligroso.

Más allá de las ganas de saber si tengo gripe o covid, por parte del ciudadano en general y del paciente en particular, resulta de interés para el personal sanitario, orientándole en el inicio de uno u otro tratamiento en función de la enfermedad detectada, especialmente para las personas de mayor riesgo. Las precauciones para no contagiar a los demás, deberían ser parecidas en ambos casos.

En España, el Ministerio de Sanidad sitúa la incidencia de ambos, gripe y covid, prácticamente a la par. Los contagios de covid se disparan en octubre y recuerdan a las dos grandes y últimas olas, por su rápido incremento inicial. La tasa de infecciones ha pasado de 800 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, que se registró el pasado 3 de octubre, a los 1.900 positivos actuales. Todo un indicio de que estaría comenzando una nueva ola de la pandemia. El total de casos confirmados notificados a 21 de octubre de 2022 en España es de 13.488.015, los fallecidos notificados ascienden a 114.858, las dosis de vacunas administradas son 97.667.330 y 40.659.399 de personas tienen puesta la pauta completa de vacunación. A escala mundial y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fecha 26 de octubre de 2022, el número de casos confirmados es de 625 740 449 y el de muertes confirmadas 6 563 667. No parece que la pandemia haya pasado, como algún dirigente anunciaba.

Por el momento, nada hace pensar que ni la gripe ni la covid vayan a ser ahora más graves que lo fue la segunda en las últimas olas que, a su vez, tuvo una letalidad y tasa de hospitalizaciones muy inferiores a las que hubo al comienzo de la pandemia. La variante ómicron, que causó la séptima ola, sigue siendo la de mayor incidencia y, si continúa comportándose de forma similar, puede que haya mucha transmisión del coronavirus, pero con menor incidencia de la que hubo el 2020 y 2021 en el sistema sanitario.

Sea gripe o covid, todo parece indicar la conveniencia de vacunarse de ambas, mantener la vigilancia en lo referido a la limpieza de manos y adecuada ventilación de los espacios privados y especialmente los públicos. Así como el uso de mascarillas en espacios cerrados con alta ocupación y concentración de personal. Evitar la gripe y el coronavirus este invierno, nos ayudará a nosotros y a nuestras familias a mantenernos saludables, sin tener que hacer cuarentena ni desagradables hospitalizaciones y disfrutar del placer de ver caer la lluvia tras los cristales.

Escuchemos a José Luis Perales en su "Canción de Otoño"

https://www.youtube.com/watch?v=T7lqcht-Gz4

