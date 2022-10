El análisis de Ramiro González sobre el Ceuta: "Es un equipo que me llama la atención individualmente"

Ramiro González, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Ceuta, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso con tan solo tres puntos en su casillero, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los jugadores a destacar... y mucho más.

EL CEUTA

"Lleva una victoria y ya parece que hemos ganado los tres puntos, pero si pensamos eso es que no conocemos la categoría. Es un muy buen equipo y con un gran entrenador que viene de dos ascensos. Tiene buen trato de balón y en las primeras partes se ha podido poner por delante más veces, por lo que en la segundas han bajado el nivel físico al no tener acierto. A partir de ahí, el rival ha sido superior".

CANDIDATO A BAJAR

"Es un equipo que me llama la atención individualmente, pero igual no ha tenido el mejor rendimiento colectivo. Liberto, Alonso o Pablo son jugadores de calidad y ha habido interés en traer a alguno en su día, pero no fue posible por el potencial económico del Ceuta. No creo ni por asomo que vaya a estar ahí, aunque el fútbol depende de que entre el balón o no".

TIPO DE PARTIDO

"Tiene una identidad como equipo y no la cambia, aunque igual cambia el sistema y esa es nuestra única duda. Si a su entrenador le ha valido para tener varios ascensos no creo que lo vaya a cambiar porque tiene unos principios con los que va a morir. Nosotros debemos seguir con los que nos funciona y no hay que tocarlo, pero sí que hay que dar detalles al jugador del rival. Generamos muchas ocasiones. La desesperación de los pocos puntos que tienen les puede pasar factura conforme vayan pasando los minutos y les hará arriesgar más en algún momento. Hay que hacer un partido tranquilo e intentando tener más acierto".

PUNTOS A DESTACAR

"Es un Ceuta con una salida de balón corta para atraer a bastante gente y luego tener velocidad. Si consiguen salir de la presión, luego se incorporan laterales y Liberto le da mucho a balón parado. Pablo es uno de los delanteros que más me gustan junto a Arturo, el que está en el Sanse. Se incorporan con mucha gente al área, pero hay dos o tres jugadores que esperemos que no tengan su día".

FACTOR REINA SOFÍA

"Es algo importantísimo y tuve la suerte de jugar en Torrevieja con 4.000 personas, pero no llegan a la altura de la afición de Unionistas al ser difícil. Son el jugador 12, 13 y 14. En casa les notamos mucho y es un factor clave. Si el jugador no nota el empuje y no le llega... es para matarlo (bromea). Con ellos ya hemos sacado tres puntos".