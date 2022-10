Vuelve el cine a Peñaranda y con los estrenos más punteros cada semana

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, junto a la edil de cultura, Fatima Manzano, y Joaquin Fuentes, gerente de Proyecfilm, han anunciado este jueves la vuelta del cine a la ciudad una temporada mas.

Todos ellos han apostado por la continuidad del servicio, que seguirá ofreciéndose de manera semanal y contando con los estrenos mas punteros de la cartelera nacional e internacional.

La regidora municipal ha explicado que “desde el Ayuntamiento hemos querido hacer un esfuerzo para que el cine continue en Peñaranda. Sabemos que atravesamos tiempos complicados para que servicios como este continúen en poblaciones de 6.000 habitantes como la nuestra. Pero apostamos por ello, damos un paso adelante manteniendo las instalaciones y estudiamos como poder hacer mas, mediante un convenio o un contrato…esta en el animo de todos el poder continuar” mientras que resalta que “la pandemia y la situación actual ha hecho mucho daño, pero tenemos que tratar de llenar las butacas y que el publico vuelva al cine”.

Joaquin Fuentes, responsable del cine desde hace 31 años en la ciudad, asegura que “han cambiado mucho los tiempos desde que vivía ‘los Gremlins2’ hasta ahora. Cuesta mucho el personal y el proyectar las películas. Si no vuelve la gente a ñas butacas ya puede el Ayuntamiento ayudar, no podremos hacer nada así que ánimo a todo el mundo a que venga, que hay estrenos semanales y que no tiene nada que envidiar a otros lugares. Necesitamos publico sino nos tendremos que marchar”