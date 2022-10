Souley quiere más en el Salamanca UDS: "Me falta mucho por dar al equipo y estoy trabajando en ello"

"El inicio de Liga no ha sido bueno para mí porque físicamente no me encontraba muy bien, pero estoy intentando mejorar", ha dicho el lateral izquierdo

Souleymane Gassama, jugador del Salamanca UDS, ha concedido a este medio de comunicación una entrevista para hablar de su temporada, del equipo, del próximo partido... y mucho más.

Semana tras victoria: "Estamos bien y entrenando con alegría por haber ganado el partido de Tordesillas. Siempre viene bien sumar y seguimos trabajando fuerte para mantener la racha".

Becerril: "Nosotros tomamos todos los partidos por igual y en esta categoría no hay partidos fáciles. Se ha visto en otras semanas y vamos partido a partido para concentrarnos en lo nuestro. Son nuevas oportunidades y toca seguir así".

Muy titular: "El inicio de Liga no ha sido bueno para mí porque físicamente no me encontraba muy bien, pero estoy intentando mejorar en todos los niveles. Me falta mucho por dar al equipo y estoy trabajando en ello".

Astorga y Arandina: "Se habla de estos equipos, pero si nos centramos en lo nuestro es mejor porque lo demás no importará tanto. Hay que ganar y ganar. A ver si acabamos cumpliendo el objetivo que tenemos".

Vuelta al Helmántico: "La afición nos está apoyando y les agradecemos todo. Ojalá confíen en nosotros porque trabajamos para darles alegrías".