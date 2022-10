El Monterrey muestra su orgullo por estrenar el 'nuevo' Reina Sofía: "Teníamos ganas de ver las camisetas amarillas en su casa"

El primer equipo del Monterrey ha podido estrenar la hierba natural del Reina Sofía en la última jornada de la Provincial de Aficionados -en un encuentro con el Navega que terminó con empate a 1- y en el club no han dudado en compartir su inmensa alegría por medio de este reportaje en SALAMANCArtv AL DÍA. Así, Isabel García, la presidenta, ha comentado que "estamos muy contentos por disfrutar en nuestro campo y la idea que tenemos es que los dos equipos -el A y el B- intenten el ascenso. Teníamos ganas de ver las camisetas amarillas en su casa".

Además, ella misma ha añadido lo siguiente para destacar la labor que se ha realizado desde el decano: "Para la Junta Directiva ha sido una alegría después de tanto trabajo y hemos ido de la mano con Unionistas junto al Ayuntamiento. La relación es muy cordial y no puedo decir lo contrario afortunadamente. Los jugadores y los aficionados nos han dado las gracias porque están muy felices. Ahora se ven unas instalaciones nuevas y que necesitaban reformarse. El Monterrey sigue estando en su casa, te gusta ver los asientos, los nuevos campos cuando estén y te da mucha alegría. Las cosas se están haciendo bien y bonitas para el Reina Sofía".

Sin embargo, todavía no está claro que el Monterrey vaya a poder utilizar el feudo ubicado en el barrio de San José cada jornada, puesto que Isabel García ha argumentado que "no depende de nosotros, Unionistas o el Ayuntamiento, sino de la persona que se está ocupando del campo. Decidimos suspender el primer partido para que todo estuviera en condiciones óptimas y el campo está bien ahora mismo, ya que el césped no ha sufrido ningún problema por jugar el fin de semana. Nadie nos prohibe estar ahí, pero con las heladas se irá viendo cómo evoluciona. Si todo sigue como hasta ahora, estoy segura de que el Monterrey va a poder seguir jugando en el Reina".

Por otro lado, la mandamás ha incidido en el buen trato existente con la institución blanquinegra a pesar de las críticas por jugar en un tapete que ha pagado en su totalidad la afición del bando de Primera Federación: "No voy a entrar en polémicas porque con Unionistas no hay ningún problema. Ellos nos invitaron a su primer partido y al revés ha sido igual, por lo que ambos hemos ido a ver al otro. El campo es del Ayuntamiento y nosotros llevamos muchos años teniendo su permiso para estar ahí, luego Unionistas ha necesitado unas cosas y el año que viene será el Ayuntamiento el que lleve el mantenimiento para los dos clubes. No se nos va a echar de ahí porque el campo no es ni de Unionistas ni del Monterrey. Solo decimos que es nuestra casa".

EL FUTURO

Por último, la presidenta, que es de las pocas mujeres que se hallan dentro del mundo del fútbol, ha destacado el crecimiento de su cantera, aunque aún faltan cosas por hacer en la instalación municipal como la conversión de los campos de fútbol 7 a uno de fútbol 11, por lo que "creemos que se cumplirán los plazos porque lo necesitamos para tener a toda la cantera en el mismo sitio y no desperdigados. Apostamos para que el campo de fútbol 11 esté hecho en verano. A la instalación solo le faltan pequeñas cosas como otra entrada que ha pedido Unionistas. Lo importante está todo, pero sí que falta el campo de fútbol 11 y eso se le ha dicho al Ayuntamiento".

En definitiva, el Monterrey no puede estar más feliz de ver cómo ha crecido el Reina Sofía de manera exponencial durante las últimas campañas tras vivir un momento dulce en su relación con Unionistas por fin.