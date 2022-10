Borja Díaz: "He visto los partidos de Unionistas en el Reina cuando estaba lesionado y me mataban las ganas de bajar a jugar"

"No tengo problema en jugar arriba y me gusta. Me viene bien cualquier tipo de formación", ha comentado el medio

Borja Díaz, jugador de Unionistas, ha hablado en una entrevista con SALAMANCArtv AL DÍA tras volver a jugar muchas jornadas después por una lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego.

Vuelta tras lesión: "Me encontré muy bien y estoy contento después de haber vuelto tras varias semanas sin poder jugar. Quiero volver a sumar y aportar al equipo".

Semanas en solitario: "Con un poco de bajón al principio porque estuve toda la pretemporada currando para el inicio de Liga, luego llegó el primer partido de Liga y me lesioné, por lo que es un jarro de agua fría. Al comienzo es más duro anímicamente, pero cuando la rodilla te permite hacer cosas ya es mejor. La fase final ha sido más llevadera".

Estado físico: "El ritmo de competición se coge jugando, pero llevo entrenando con mis compañeros varias semanas y me encuentro bien de la rodilla. A lo mejor sí que tengo que ganar ese punto de competición, aunque me siento a tope".

Lo que cuesta asentarse de nuevo: "¿Titular? No lo sé (ríe). Eso ya depende del entrenador, pero ojalá lo fuera todos los partidos. Lo primero es ponerme a tope y trabajar para rendir al máximo. Quiero ser una pieza importante en Unionistas y la competencia es buenísima".

En Córdoba jugó más adelantado: "Me caracterizo por ser un jugador polivalente. Ha habido temporadas que he jugado por la banda, en el medio con este doble pivote, pero en Melilla o el Sanse jugue por arriba. No tengo problema en jugar arriba y me gusta. Me viene bien cualquier tipo de formación. Puedo jugar en el doble pivote, pero con menos llegada porque requiere esa parte defensiva y posicional. Me gusta llegar al remate y al área. Tropi y Nespral jugaron el doble pivote y yo lo hice más con De la Nava en Córdoba".

Ceuta: "Tiene buenos jugadores y que están contrastados en la categoría. Vienen de ascender y nos equivocaríamos si pensamos que vamos a ganar de calle, pero ni muchísimo menos. Creo que no van a estar ahí todo el año y será un partido serio por parte de los dos. Queremos los tres puntos y no perder en casa debe servir para sumar de tres en tres en el Reina".

Encajando goles cada jornada: "Suena a tópico, pero la portería a cero es muy importante y si metes gol con 0-0 ya ganas el partido. Debemos trabajar todos en ello y hay que mejorar lo antes posible. A ver si es este fin de semana ya".

Ganas de jugar en el Reina: "Tengo muchísimas ganas de jugar en el Reina y es la leche. He estado viendo los partidos cuando estaba lesionado en el Reina y me mataban las ganas de bajar a jugar un ratito. Espero que este fin de semana pueda debutar en el Reina y ganando. La afición nos da una barbaridad de apoyo".