Ramón Toscano: El influencer multifacético que le apuesta a la música

Tras haberse consolidado como influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, Ramón Toscano no deja de sorprender, dejando ver a todos sus seguidores que talento tiene y de sobra. Más allá de saber como trabajar en un cuerpo fitness, muestra que también sabe componer y cantar, apostando a sí mismo para iniciar una carrera musical.El mismo asegura que “la música es un horizonte de infinitas posibilidades” haciendo alusión a que cualquiera es bienvenido a ser parte de este mundo y atreverse a experimentar cosas nuevas durante la creación. Cosa que, sin dudas, él ya ha puesto en marcha y ha dejado ver sus frutos desde entonces.Pues, el miedo a probar cosas nuevas no es algo que caracterice al cantante, de esta forma intenta conseguir su propia identidad con un género musical que logre adaptarse a él para hacerse un espacio de reconocimiento bajo sus propias mezclas en este mundo tan competitivo.A pesar de que el enfoque principal de su vida está dirigido a seguir trabajando de lleno como productor musical y explotar toda plataforma digital con variedades de formatos y novedades creativas en el marketing. Afirma con certeza que no dejará de lado su nueva faceta artística como compositor y cantante. Pues, sigue pensando seguir con esto durante sus tiempos libres para poco a poco formarse una carrera.Desde su debut como cantante en 2021, con su sencillo «Sonido Duro» el influencer ha trabajado para dar a conocer su diversidad musical en distintas canciones que incluyen diferentes géneros musicales como: el hip hop, el trap y hasta el reguetón. Géneros que se han vuelto tendencia no solo en España, sino alrededor del mundo, llevando al cantante español a ser escuchado en distintas locaciones del globo terráqueo, sobre todo, en la población juvenil que se mantienen al día con las nuevas tendencias. Ramón no tiene fronteras y espera que su música tampoco.Gracias a la formación con la que cuenta y sus ganas de ofrecer cosas nuevas y frescas, le ha sido posible encantar a sus seguidores con otros grandes sencillos y hasta un álbum completo estrenado en marzo del 2022 bajo la firma de su propio sello discográfico «Toscano Record». Dentro de él, podemos encontrar canciones como: “Disco Party” “Tus Besos” “Complicado” las cuales son posible escuchar en una de las plataformas de streaming más conocida y competitiva como lo es Spotify. Plataforma donde ha logrado convertirse en artista verificado con alrededor de 5.000 oyentes mensuales. De forma gratuita también nos ofrece la posibilidad de escuchar su música en su canal YouTube «Ramón Toscano».

Un artista con múltiples facetas

Si tuviéramos que definir a Ramón Toscano en una sola palabra, sin dudas sería la de «multifacético». Ya que además de ser conocido como un famoso instagramer, se desempeña también como músico, productor, artista y en algunas ocasiones como modelo.Te recomendamos echarle una Visita el instagram de Ramón para conocer más sobre sus proyectos y otros aspectos interesantes de su vida. Puesto que, a pesar de tener una vida llena de actividades, se asegura de mantener al tanto a sus seguidores a través de dicha red social, ya sea para mostrar sus pasatiempos o para dar detalles sobre sus nuevos proyectos.En vista de que acostumbra a ser muy activo, no solo en Instagram, sino también en la vida. Su perseverancia lo ha llevado a lograr cada proyecto que se propone, incluso durante los difíciles días de confinamiento que produjo la pandemia por COVID-19, donde descubrió esta afición musical y la cual llevó a materializarse en los años siguientes.Entonces, lo que para muchos fue un obstáculo en sus proyectos y carreras, Ramón logró convertirlo en un momento de descubrimiento para encontrar otra de sus vocaciones y comenzar a trabajar en ella. A pesar de que fue un reto trabajar bajo estas circunstancias, contó con la ayuda de su ingenio musical como productor para lograrlo.Mucha de la fama que ha logrado conseguir es más que solo suerte, como empresario ha sabido jugar las cartas a su favor para conseguir sus cometidos. La carrera que ha venido armándose desde hace un tiempo en las redes sociales le ha servido de ventaja para seguir creciendo en el resto de sus ámbitos laborales. Así como ha demostrado ser entregado y disciplinado para conseguir un cuerpo tonificado y balanceado, deja ver la misma entrega en el resto de sus trabajos.A pesar de que suele ser muy reservado con su vida privada, se deja ver como una persona bastante transparente, alegre, amable y trabajadora a través de sus publicaciones.