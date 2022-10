Fasoula: "¿Quién no se emociona cuando llegan partidos de Euroliga? Würzburg es una locura"

"He jugado en muchos pabellones, pero lo que he experimentado con los fans de Avenida nunca lo había sentido", ha dicho la interior griega

Mariella Fasoula, jugadora del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA gracias a una entrevista en la que ha hablado del inicio de la Euroliga, su temporada o el complicado inicio del equipo.

Sensaciones en la 22/23: "Venir de una derrota siempre supone que hay cosas que mejorar para seguir creciendo como equipo. Sabemos que no hemos desarollado nuestro potencial por ahora. El principio de la temporada es duro, pero esto es largo. Cuando seamos capaces de corregir errores, estoy segura de que iremos a mejor".

Derrotas del equipo: "Cada temporada es diferente y es todo distinto al año pasado. Lo que nos va a hacer ser un equipo es cómo reaccionemos a las dificultades. No debemos llevarnos a la cabeza y decir 'oh, ¡qué mal estamos empezando', sino estar todas juntas".

En qué incide Íñiguez: "En la comunicación, especialmente en defensa. Nos dice que juguemos con confianza en nosotras mismas para estar centradas en cada momento".

Su rol: "No es solo diferente a la temporada pasada, sino a cada partido. Habrá días en los que juegue 30 minutos, otros lo haré 20 y otros lo haré 10. Debemos dar todas nuestra mejor versión en la pista y dejarnos el 100%, así es como se encuentra la química".

Euroliga: "Es una competición durísima con los mejores equipos y jugadoras del mundo prácticamente. Tenemos que atacar la Euroliga con confianza y creer en nosotras mismas. Hay que poner la energía en cada partido, pero sabemos que va a ser una temporada durísima y toca centrarse en el día a día. Si no das lo mejor en Euroliga, todo es dificilísimo. ¿Quién no se emociona cuando llegan partidos de Euroliga?".

Marea Azul: "Würzburg es una locura. He jugado en muchos pabellones, pero lo que he experimentado con los fans de Avenida nunca lo había sentido. Lo sientes detrás y es algo que me encanta. No hay nada mejor que salir a la pista y sentir el amor de la gente".