Diego Benito se olvida de la rodilla: "Llevaba unos cuantos años sin lesionarme y tengo bastantes ganas de jugar en casa"

Diego Benito, jugador del Salamanca UDS, ha concedido una entrevista a este medio de comunicación tras dejar atrás su lesión de rodilla y perderse varios partidos para evitar males mayores a lo largo de la presente campaña.

Sensaciones en su regreso: "Me encuentro bien y estoy contento porque las molestias han remitido. Igual no estoy al 100% físicamente, pero sí que lo iré estando poco a poco".

Disponible para esta jornada: "Sí, si el míster lo decide, yo ya estoy disponible y feliz por poder entrenar con los compañeros".

Semanas en solitario: "Llevaba unos cuantos años sin lesionarme y se me había olvidado ya. Es un poco solitario, pero me ha ayudado mucho Jaime y también he estado con Motos. Es un paso más para estar bien".

El motivo de sus ausencias: "Tenía una molestia que no me dejaba correr al principio. Ha remitido todo esta semana y fue a raíz de un golpe que tuve en la rótula y en el tendón rotuliano. Esperemos olvidar ya eso".

Becerril: "Esperamos un rival que estará en su campo, debemos tener paciencia y asegurar las posesiones porque a las contras nos pueden hacer daño. Hay que salir los primeros minutos a hacer gol".

Volver a jugar: "Tengo bastantes ganas de jugar en casa. El equipo está bien y debemos seguir metiendo goles".

Astorga y Arandina: "Si aguantan este ritmo van a ser campeones como es lógico, pero yo creo que todos los equipos van a tener baches. Si no bajasen el nivel, ellos se van a salir de la tabla. Nosotros ya hemos pasado un mal momento".