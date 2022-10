De la Nava, sobre la lesión: "Lo primero que se me vino a la cabeza es que estaba roto"

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su lesión, del próximo partido, su rendimiento y la situación en la que se encuentra su equipo.

Estado físico: "Todavía me tienen que hacer alguna prueba, pero es poca cosa y cada vez tengo menos molestias. Esperemos que vaya bien y a ver si estos días tengo poco dolor".

Llega al próximo partido: "Es una incógnita y voy a ver cómo estoy a finales de semana. Depende de las sensaciones, pero tampoco quiero forzar mucho por si luego es peor. Si me encuentro bien, todo se decidirá a finales de semana".

La lesión: "Fui yo solo. Noté un pequeño tirón, vi que me dolía y pensé que estaba roto. Las sensaciones eran mejores al día siguiente e igual me asusté demasiado. Son buenas noticias porque me esperaba estar roto y parece que no es tanto. A ver si se queda en un sustillo".

Gravedad: "Lo primero que se me vino a la cabeza es que estaba roto. Me he roto otras veces y las sensaciones eran parecidas. Tengo experiencia en ese tipo de lesiones, pero parece que no es tanto y toca esperar a que se cure bien para que no me de guerra. Son lesiones un poco traicioneras".

Otra semana sin ganar ni perder: "El ánimo va bien porque estamos haciendo buenos partidos. Tenemos que corregir los pequeños errores que nos están condenando. Lo que importan son los puntos y creo que hacemos bien las cosas, aunque hay que ganar, que es de lo que se trata esto. Tampoco debemos ponernos nerviosos".

Sin portería a cero: "Estamos trabajando en ello y es un problema de todos. El trabajo defensivo y la presión son buenas, pero encajamos bastante y eso penaliza mucho en esta categoría".

Su temporada: "Me encuentro bien físicamente sin los problemas del año pasado. Tengo confianza y esperemos que este problemilla nuevo no me impida parar. ¿El gol? Estoy tranquilo e intento aportar otras cosas, pero trato de no ponerme nervioso. Ojalá pueda ver puerta pronto".

Ceuta: "El partido va a ser muy competido, es un buen equipo y debemos hacernos fuertes en el Reina junto a la afición. Esto es muy largo y las cosas no son como empiezan, sino como acaban. Todavía no hay nadie ascendido ni descendido".