Si buscamos la definición básica de equipo en cualquier diccionario o buscador de internet, obtendremos que es un conjunto de personas que están casualmente reunidas o que comparten características comunes. Esto es algo muy habitual en cualquier situación laboral, social o de ocio de nuestra sociedad. Si ampliamos un poco más la búsqueda, descubriremos que el significado se usa también para alcanzar un objetivo general. Si queremos una definición completa, encontraremos que equipo es la suma de sus partes individuales, lo que significa que los miembros se apoyan unos a otros para poder lograr el objetivo o el resultado deseado. Pero si me preguntan a mí, además de todo lo anterior, diría que un equipo es un grupo de amigos dentro y fuera del campo, comprometidos con el club y sus aficionados, que logran metas altas, que trabajan, creen en su entrenador, asumen responsabilidades y encima, disfrutan haciéndolo. Pues esto último es lo que empiezo a ver en el Salamanca UDS. A un verdadero equipo.

Desde luego, hay semanas mejores y peores. Y cuándo se viene de ganar en uno de los campos más difíciles de la categoría, dejando buen sabor de boca, dando sensación de bloque compacto y haciendo las cosas bien, todo se ve de otra manera.

El Salamanca UDS consiguió vencer por la mínima en Las Salinas en un partido de mucho esfuerzo, lucha y entrega. El típico encuentro que cuando se gana, hace afición y une más a esta familia llamada Salamanca UDS. Desde luego no fue fácil. En la segunda parte los vallisoletanos apretaron y pudieron dar algún que otro susto. También es cierto que el Tordesillas podría haber acabado con varios jugadores expulsados. Fabio no tuvo su día y Gabri empieza a hacer que su nombre esté en lo alto de clasificación de goleadores, solo por detrás del Adrián, delantero del Astorga, con un tanto más. El Helmántico ha sido en otros tiempos la casa de grandes goleadores que, antes de su llegada a nuestra ciudad, eran auténticos desconocidos. Ojalá “Gabrigol” siga esa tradición.

El míster charro parece que ha encontrado su once inicial también fuera de casa. El equipo empieza tener automatismos y sobre todo a transmitir sensaciones de solidez. Es normal que, en la segunda parte, el entrenador salmantino quisiera asegurar la victoria y evitar sustos ante un rival de los más peligrosos de la liga, doblando laterales y reforzando las tareas defensivas. Hablando de la zaga, no podemos olvidar que, pese a que personalmente me parece la línea más débil del equipo junto a la portería, el Salamanca es el conjunto menos goleado de la liga, con Miguel del Río como Zamora del grupo. El paso de las jornadas empieza a dar la razón a Lozano y María en la confección de la plantilla.

Y una vez más, esta temporada, la afición no dejó solo al equipo. Se llenaron dos autobuses y mucha gente se desplazó en coches particulares desde la capital del Tormes. Incluso, salmantinos que residen en Valladolid se acercaron hasta la localidad del Tratado para apoyar al conjunto blanquinegro. Bendita afición.

La clasificación sigue liderada por Astorga y Arandina. Junto al Salamanca empiezan a definirse como únicos aspirantes al primer puesto. Los leoneses parecen los más fuertes. Queda liga y partidos directos. Creo que la posición de los charros es cómoda para no tener presión y estar al acecho. Siempre sin perder la distancia e irla recortando con el paso de las jornadas.

Aunque se haya ganado, debemos recordar lo que decía Jorge Valdano, que el éxito nunca es el final del camino, sino un feliz escalón hacia la siguiente conquista. Sigamos haciendo equipo entre todos y no olvidemos que siempre es más difícil ganar a 11 amigos que a 11 jugadores por buenos que estos sean.

Noel Campo