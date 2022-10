Noemí Valiente presenta su novela “El mismo azul” en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo

La Sala de la Palabra se pone aún más azul para recibir a Noemí Valiente quien viene de su Ávila natal para presentar El mismo azul, una novela publicada por “Cuadernos del Laberinto” en el 2021 que supone un paso más para su carrera de narradora. Una carrera que compagina con la ingeniería, la maternidad entregada y un amor por la literatura que practica con tesón y constancia en el tiempo colaborando con la revista Atticus y publicando novelas, Encuentros con la casualidad del 2013, el cuento infantil María Coletas del 2019 y la colaboración con el fotógrafo Manuel Mata de imágenes y palabras en Un lugar llamado mundo.

A Noemí Valiente la acompañamos en la hermosa Sala de la Palabra Celia Corral y yo con ecos de cuento, no en vano es una de las participantes del volumen Contamos todas, 29 narradoras de Castilla y León, una recopilación de relatos seleccionada y prologada por Celia Corral, profesora y escritora, que tiene como objetivo mostrar los nombres de autores, en este caso autoras, castellano y leonesas que no son familiares para un gran público que desconoce el talento narrativo que hay en una comunidad marcada por la literatura. Este libro, publicado por Castilla Ediciones, nos ha permitido descubrir el aliento narrativo de nombres poco conocidos y sin embargo, de amplia trayectoria, que gracias a los relatos contenidos en él, sirve como antesala para la lectura de nuevos autores, en este caso, autoras. Noemí Valiente, cuyo relato absolutamente magistral, muestra un sabio dominio de la intriga y la sugerencia, es uno de estos nombres que tienen que sernos familiares porque es dueña de una pluma original y llena de atractivos para el lector que no tenga miedo a ir más allá del panorama consabido.

Buena prueba de ello es la obra que presentará en Salamanca, una novela El mismo azul que indaga en la relación fraternal de dos niñas cuyas historias iniciáticas están teñidas por los ecos de un pasado que no conocen, un misterio que encarnan en su relativa inocencia y un olvido adulto que, sin embargo, no es tal. La protagonista de la novela, una exitosa profesional que se encuentra en Lisboa por trabajo –también heroína esta ciudad atlántica de la narración- se tropieza por causalidad con su alter ego, el reverso de su persona, su prima Guiomar y descubre que quizás las diferencias no son tales. Relato iniciático de la infancia, ecos de un tiempo que marca el futuro de las niñas protagónicas. Trayecto recorrido por la idea de la libertad y de los moldes consabidos del cómo debemos vivir, la novela goza de una sensualidad que nos lleva más allá del gusto por los colores, los sabores, los paseos por una ciudad infinita y sobre todo, por la psicología de dos personajes perfectamente definidos que transitan a través de los años y del presente unidas por lazos extraños y por un misterio de color azul que conjura el paso del tiempo.

Una novela que se acompaña, buena prueba de que la ciudad de Lisboa es también protagonista de la trama, de las fotografías, reproducidas magníficamente, de Manuel Mata. Colaborador con la autora, el fotógrafo salmantino, también formado como ingeniero civil, inicia cada capítulo con una imagen alusiva al mismo, original y resplandeciente de color, porque es el color el leiv motif de una historia a la que aporta modernidad, enfoque original, virados poderosos y una visión muy especial de lo narrado en la novela. Las fotografías de Manuel Mata sugieren, anuncian, ilustran y sobre todo, son un gozo en sí mismas, y su reproducción, a toda página y con gran despliegue de color, enriquecen el texto. Como en otros trabajos que unen a ambos artistas, la imagen y la palabra se trenzan, unen y abrazan para sorprender al espectador-lector y darle aún más una experiencia nueva.

Experiencia que servirá para dar a conocer el trabajo y la persona de Noemí Valiente y Manuel Mata, artistas cuya obra merece el reconocimiento de una comunidad que hace cultura y que sabe caminar a la par, llevando proyectos colectivos de los que formamos parte tanto como necesarios lectores como atentos escuchantes. Por eso les invitamos a pasarse por el mismo azul de la Sala de la Palabra para conocer la obra de Noemí Valiente, porque contamos todos a la hora de apreciar una historia, como la clave, bien templada.

La cita será en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, este miércoles 26 de octubre, a las 20:00 horas, cuando Noemí Valiente presentará su novela “El mismo azul”, junto a las profesoras y escritoras Celia Corral y Charo Alonso y el fotógrafo Manuel Mata. La entrada es libre.

Charo Alonso.

Fotografía: Carmen Borrego.