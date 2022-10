El PP de Béjar presentará una moción para debatir los futuros usos de El Bosque

El jueves a las 19:30 horas, la sala capitular del consistorio bejarano acogerá la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre. Un Pleno que en la parte resolutiva solo llevará la aprobación del acta de la sesión anterior, pero con dos focos de atención: La presentación de las actuaciones que el Equipo de Gobierno va a realizar en la Estación de Esquí de La Covatilla dentro del Plan de Fomento y una moción del PP relativa a los futuros usos de la finca renacentista de El Bosque.

Con respecto al primer punto, las actuaciones en La Covatilla las dará a conocer el alcalde, Antonio Cámara, durante el punto relativo a los informes de alcaldía, por tanto, no es un punto a votar, ni necesita ser aprobado para llevarse a cabo, aunque sí dará la palabra a los portavoces para que “aporten su visión sobre el tema”. Para el edil del Partido Popular, Alejo Riñones, no se tiene en cuenta a la oposición “con derecho a voz, pero no voto, a un grupo que aglutina casi al 50 % de los votos de la ciudad de Béjar. Democracia lo llaman, eso es transparencia en este ayuntamiento” ha argumentado Riñones.

En relación a la moción que el grupo popular va a presentar, Riñones ha incidido en que su grupo “se va a mojar y decir lo que debería ser el futuro de El Bosque, una finca comprada por 160 millones de pesetas en el año 1999, y que pertenece en dos partes al Ayuntamiento de Béjar y en otra a la Junta de Castilla y León”. En el escrito popular, se va a instar al Equipo de Gobierno a que, a su vez, inste al ente regional para definir los usos “y que el Bosque se mantenga por sí mismo, generando ingresos y siempre todo basado en lo que dicta el Plan Director” ha esgrimido el portavoz del grupo en la oposición.

Propuesta del Partido Popular

Los populares en la moción que llevarán al Pleno del jueves, solicitan una rehabilitación integral de los espacios de la finca renacentista y argumentan varias líneas de actuación para su posterior uso como, por ejemplo, un uso forestal “aprovechando la madera y productos forestales” explica Riñones “el monte hay que limpiarlo y puede dar beneficio”. Relacionado con el medio ambiente, se propone un uso ganadero, con “una pequeña carga, de diez o quince cabezas, con animales que históricamente ya usó el Duque de Bejar en esos prados” señala Alejo Riñones.

En cuanto a otros usos, enfocados a la cultura, exposiciones o realizaciones de conciertos y conferencias al aire libre, el PP considera los espacios junto al estanque los ideales para realizarlos, propone la creación de un aparcamiento en las cercanías del BIC y estima dar un uso de alojamiento turístico a las Caballerizas y el Palacete: “nos inclinamos por esto, por fin alguien dice en Béjar darles un uso turístico a estos espacios. Parece que hay miedo a decirlo, si alguien tiene un uso mejor que lo diga” ha argumentado el popular, exponiendo a su vez, la escasez de alojamientos que tiene la localidad.

Para los populares la Casa del Bosquero debe ser el lugar de recepción de visitantes, albergar una pequeña tienda y cafetería “que ya se rehabilitado porque lo trabajamos con ese fin y vender por ejemplo pequeñas macetas criadas en el propio invernadero” indica Riñones.

Por último, el PP, en su moción, solicitará que se haga público un calendario de actuaciones y darlo a conocer con varios años vista “tanto el referido en los edificios como a los espacios ajardinados de la finca” y que a su vez se modifiquen y apliquen nuevos horarios de apertura, acordados entre las partes propietarias del recinto.