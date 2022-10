Las calaveritas, sobre las que ya alguna vez les he escrito, son una tradición muy mexicana: en el marco del Día de Muertos, –ya saben, aquí el día “fuerte” es el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos, no tanto el de Todos los Santos–; las ofrendas se preparan para ese día en el que regresan para comer y beber lo que les gustaba; y, en ese contexto de lúdica tristeza, o por lo menos melancolía, se estila escribir “calaveritas”: poemas juguetones con la Calaca, la Huesuda, la Catrina… para dedicar y compartir con los amigos. En esos poemillas, la Dama de Negro hace como que viene por alguien… pero en realidad es, ya les digo, juego, homenaje.

Como esa tradición me encanta, con los años la he ido haciendo mía, con mucho cariño y desde el mayor de los respetos; todos los años escribo alguna y, entre otras, este año ha salido esta para los amigos de nuestro “café de la esquina”; no los conocen pero se los presento… Y así ven en qué consiste eso de “las calaveritas”.