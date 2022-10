La ‘delgada’ línea que separa éxito y fracaso

He tenido muchas dudas, lo reconozco. Esta semana me ha costado más que ninguna decidir el tema de estas líneas que reflexionan sobre la actualidad de Unionistas CF; pero, al final, he decidido dejar para más adelante (que lo haré) mi opinión sobre varios temas extradeportivos del club, para centrarme de nuevo solo en lo deportivo. Será que estoy madurando…

El caso es que Unionistas volvió a quedarse con la miel en los labios en su vista al Sanse, donde los tres puntos se volvieron a convertir en solo uno por cuestiones de mala fortuna, castigo divino o por no terminar de hacer las cosas del todo bien.

Además, y como a ‘perro flaco todo son pulgas’, Unionistas se trajo en la maleta la lesión de su mejor hombre, Carlos de la Nava, que tuvo que dejar el terreno de juego con muy malas sensaciones.

Empate a un gol fue el resultado del partido de los de Raúl Casañ en tierras madrileñas; así, a bote pronto, puede parecer un buen resultado, pero viendo el partido de los salmantinos, el premio tuvo que ser uno mayor. Esta temporada, la suerte no le está sonriendo a un equipo cuyo trabajo en el verde es merecedor de un mejor resultado.

Nueve puntos en nueve partidos suman los del Reina Sofía en este primer cuarto de la temporada, escaso botín, pero que les permite seguir fuera de los puestos de descenso a Segunda RFEF; esto, traducido al español, es una grandísima noticia.

Por su parte, el bagaje ofensivo del equipo es pobre, no hay duda (9 goles en 9 partidos), pero podría ser suficiente si el equipo no viviese en el filo de la navaja en el apartado defensivo. Y es que, si un club quiere lograr un objetivo (el que sea), ni puede ni debe conceder tanto atrás como lo hace Unionistas, con errores de bulto que, eso sí, siempre le cuestan al menos un gol.

Los salmantinos han encajado 12 goles y en todos y cada uno de los nueve partidos disputados, Salva de la Cruz ha tenido que coger al menos un balón desde dentro de su portería. Y eso, en el fútbol, es pegarse tiros en los pies de una manera reiterada, además de comprobar cómo es la ‘delgada’ línea que separa el éxito del fracaso.

Ante esta situación, sumar una victoria ante el Ceuta (penúltimo clasificado con tres puntos) se antoja más importante que nunca porque en la jornada siguiente, Unionistas se mide al flamante líder del Grupo I, el Racing de Ferrol, y encima en A Malata. Pero, este hecho debe tener una lectura clara: ¿qué mejor campo para dar un golpe encima de la mesa que el del líder? Eso sí, antes, a pensar en su próximo rival (Ceuta); visto lo visto, puede ser una de las primeras finales de la temporada.

Chema Díez