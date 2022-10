¨Nana del Mediterráneo¨

Autora: Olga Jiménez Rodríguez. Defensora de los derechos humanos.

Titular parecido al de ayer, pero con un mismo mar en común. Un mar donde se nos hace idílico pasar nuestro periodo vacacional tumbados al sol, y disfrutando de aquellas vistas azules.

Unas vistas que tienen cada vez más que callar, vistas que se nos tiñen de un color rojo, morado o gris. Una cuna de agua y sal, que mece a miles de personas, desesperadas por llegar.

Pero, de verdad alguno de nosotros se ha preguntado ¿Qué esconden esas olas? ¿Qué aúlla ese mar que vemos enfrente de nuestros ojos? ¿Qué se esconde tras la espuma?

Porque la verdadera realidad es que a la mayoría de nosotros parece que se nos ha olvidado nuestra propia historia, una historia donde no hace mucho tiempo éramos nosotros los que buscábamos sueños, esperanzas. Y, por si no fuese poco olvidar nuestra historia, se nos olvida solidarizarnos con aquellos que huyen buscando el sueño de una vida mejor. En vez de eso decidimos nombrarles como ¨Inmigrantes irregulares¨.

Como si ellos quisieran ser así, como si no les quedara más remedio que salir huyendo de su propio país, engañados y asustados. Como si pudieran decidir cuándo irse, cuándo escapar, adónde se van porque no pueden quedarse allí. ¿O nosotros nos iríamos de nuestra casa si estuviera todo perfecto?

Europa en estos últimos años ha adoptado medidas como: ¨Pacto sobre Migración y Asilo¨ o ¨Agenda Europea de Migración¨.

Medidas que vienen bien, pero necesitamos más medidas. Más medidas no solo para regular la migración legal sino aquella irregular, aquella que tiñe nuestras aguas de vacaciones, aquella que convierte al Mediterráneo en un cementerio de sueños.

No nos basta con Sentencias del TSJ, o del TEDH que condenen a los que ayuden a estas personas a subirse en aquellas barcas inhumanas. Sino que les ayuden, no con una directiva de retorno como la publicada por la Comisión en 2015, al contrario, que se regulen los derechos y deberes de aquellas personas que persiguen una vida mejor.

Porque de lo contrario la propia Europa es la que promueve indirectamente que estas personas sean las mismas que vemos paseando por nuestras queridas playas todos los días a 40 grados tratando de saldar su ¨deuda¨ con aquellos que les prometieron una vida mejor y les engañaron. Europa y todos nosotros deberíamos ir en contra de aquellas personas que abusan de otras más ingenuas y desesperadas, pero desde luego que todos deberíamos pedir ayuda y justicia para que esto no suceda más.

Lo cual me lleva a preguntarles, ¿Realmente ven tan diferente una inmigración legal de aquella que viene en patera?

Puesto que, desde mi punto de vista una inmigración irregular no es tan distinta a una inmigración legal, la única diferencia es que no se les permite legalizarse en el país. Y todo ¿Por qué? ¿Por qué no han venido en otros medios?

Paradójico, sin lugar a dudas, porque ambos tipos son personas en busca de lo mismo, una vida mejor.

Y mañana volverás a levantarte y ver titular tras titular parecidos, pero no iguales, uno quizás será en el Puerto de Arinaga donde llegaran 50.092 personas, o quizás es otro en las costas amalfitanas donde llegaran 40.459 personas.

Pero la pregunta que debes hacerte al mirarlos es: ¨¿De verdad eres de los que afronta que los sueños se mueren en ultramar, mientras las olas sellan la tumba y Europa pierde las uñas? ¨