El Padre Ángel apadrina en Peñaranda la primera ‘Mesa Abierta’ para el diálogo

El Padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, apadrinaba este lunes en Peñaranda la primera ‘Mesa Abierta’ proyecto impulsado por Estado Universal y centrado en el fomento de encuentros y dialogo entre personas de diferentes edades.

La mesa, instalada en el parque de Los Jardines, contaba con la presencia de numerosos vecinos, ademas de la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, el primer edil de Peñarandilla, localidad que acoge la segunda de estas mesas, Antonio Luis Sánchez, ademas de Juan Carlos Martin Yuste, impulsor de la acción.

Durante la presentación, el padre Ángel resaltaba que “Peñaranda es pionera en la puesta en marcha esta iniciativa que me parece preciosa. Espero que se pongan muchas mas por toda España y que sirvan para el dialogo y la conversación. Creo que la sociedad esta falta de ello” y aseguraba que “hay muchas personas que no tienen con quien hablar. Aunque estén en casa, con la familia, no lo tienen. Por eso creo que estas mesas pueden ser testigos de encuentros, de cariño y de charlas mas allá de las pantallas”.

Tras el acto, la comitiva se ha trasladado hasta Peñarandilla, donde el conocido sacerdote ha inaugurado la segunda mesa verde junto a vecinos y representantes de la Corporación.

