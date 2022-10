Lola Índigo y los ‘Puretas del Caribe’, grandes triunfadores del concurso de playback

Alba de Tormes vuelve a disfrutar de los playbacks de adultos después de meses de ensayos por parte de los participantes. Lola Índigo y Don Patricio con ‘Lola Bunny’ y Los Puretas del Caribe con ‘Puretas en la discoteca’ han sido los grandes triunfadores de la noche.

Lola Índigo ha ganado el primer premio de 600 euros gracias a una movida y coordinada coreografía, mientras que Los Puretas del Caribe han ganado dos de los premios: el tercero de 300 euros y el de mejor animación popular de 200 euros.

El segundo lugar ha sido para la apuesta eurovisiva de Chanel con ‘Slomo’, gracias a una coreografía que hizo bailar a todos los albenses presentes en la Plaza de Toros. Y por último Mamma mia con ‘Super Trouper’ se ha llevado el premio a mejor puesta en escena gracias a su colorido escenario.

Los otros grupos Lady Gaga con ‘Born this way’, Thalia con ‘Mujer Latina’ y Azúcar Moreno con ‘Bandido’, no han ganado ningún premio pero han conseguido que todos los albenses no pararán de bailar y disfrutar durante toda la noche gracias a su ánimo.

Además para amenizar la espera de los premios hemos tenido la actuación especial de The Champs con la canción ‘Tequila’.

Fotografías: Rubén Vicente García