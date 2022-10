El patriotismo de hojalata de Feijóo

Mal, muy mal le tienen que ir las cosas a Feijóo cuando ha acudido a Bruselas a poner verde al gobierno español con datos falsos y con una inquina jamás conocida en España por un líder político al hablar pésimamente del gobierno de su país. Feijóo, al que su partido lo ha “confinado” en el Senado, ese club de elefantes políticos próximos a su desaparición y dónde se encuentran, entre otros, Pío García Escudero o Alberto Fabra, sobre quienes, por distintos motivos cuelga la “espada de Damocles de la corrupción”; el primero, por aparecer como presunto beneficiario de los “papeles de Bárcenas” y el segundo, por haber estado en la política valenciana en el momento en que Zaplana y Francisco Camps (entre otros) cometieron hechos presuntamente delictivos y que ahora afrontan procesos penales por corrupción en la comunidad valenciana. También es miembro de la cámara alta el señor Rafael Hernando, quién siendo diputado del PP, en 2005, intentó agredir al entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, después de una trifulca que surgió con motivo del grave incendio que quemó más de 12.000 hectáreas en Guadalajara y en el que fallecieron 11 personas. Feijóo ha sido confinado en la cámara alta porque, aunque no ha sido elegido por el pueblo en las pasadas elecciones generales a Cortes (Congreso y Senado), ha sido propuesto “a dedo” candidato del PP a presidente del gobierno en las próximos comicios. Lo mismo que Javier Maroto, que fue designado senador por Castilla y León al no obtener el escaño de diputado por la circunscripción de Álava.

Un “patriota” que dice defender a su país no acude a la sede de la Comisión Europea para decirle a su presidenta, Ursula Von Der Leyen, que rechaza frontalmente la denominada “excepción ibérica” (“timo ibérico” en palabras del propio Feijóo) en el mercado eléctrico -cuando ha supuesto un ahorro de 3.000 millones de euros para los consumidores españoles- y que, curiosamente, fue defendida por la presidenta de la Comisión ante el Parlamento Europeo un día antes. También atacó al gobierno de Sánchez acusándolo de las altas tasas de inflación, cuando España ha tenido una inflación en septiembre con un punto por debajo que la media de los países de la eurozona. El hábil manipulador de Feijóo también ha manifestado que está de acuerdo con lo que dice el comisario europeo de justicia en relación a cambiar la ley para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuando lo que ha dicho realmente este señor es que hay primero que renovarlos –porque los actuales miembros llevan 4 años con el mandato caducado conforme a la Constitución Española y la actual Ley Orgánica del Poder Judicial- de acuerdo a la normativa vigente en este momento; es decir, respetando el Estado de Derecho previsto en la Carta Magna, esa que el PP dice respetar y defender como nadie; cuando, en realidad, lo que respetan, amparan y defienden los políticos del PP son sus exclusivos intereses personales y partidistas. Si ellos no gobiernan prefieren que se hunda España para así conseguir el poder lo antes posible. Argumentos tramposos, falsos y manipulados de Feijóo, aunque no es nuevo, ya lo hizo su “querido” jefe Aznar en 1992 cuando acusaba a Felipe González de pedigüeño en el momento en que éste, como hábil negociador, consiguió los fondos europeos que luego gastaron los gobiernos de Aznar y que sirvieron para que España avanzara económicamente y se pusiera a la altura de los países europeos más prósperos.

Feijóo también se ha unido a las conductas conspiradoras de la presidenta Ayuso contra el gobierno. Ayuso, ha enviado a través de las redes sociales una noticia falsa diciendo que la Comisión Europea suspende los fondos de recuperación a España; algo que la propia Comisión Europea se ha encargado de desmentir, diciendo que esa noticia sobre la congelación de los fondos es “infundada”. Pero ya se han encargado algunos medios de comunicación de la “caverna” en darle carta de naturaleza a una información falsa y malintencionada. Resulta vergonzoso que políticos mediocres de la talla de Feijóo y Ayuso sigan sacando pecho y considerándose unos auténticos patriotas. Ayuso defendía a capa y espada las políticas de bajadas de impuestos que ha puesto en marcha la primera ministra británica Liz Truss –quién, por cierto, ha tenido que dimitir por incompetente- acusando al presidente español, Sánchez, de no hacerlo. Las consecuencias ya lo sabemos, Liz Truss ha durado menos dirigiendo el gobierno del Reino Unido que la vida de una lechuga desde que se recoge de la huerta. ¿No se le cae la cara de vergüenza, señora Ayuso? Si esta señora estuviera gobernando en el Reino Unido ya la habrían echado, pero España es diferente.

Señor Feijóo y señora Ayuso, señores del PP y de Vox, su patriotismo es de “hojalata”, su discurso está impregnado de odio y resentimiento y sus políticas completamente alejadas de la defensa y reivindicación de los intereses generales de los ciudadanos.