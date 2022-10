El desgarrador mensaje de Kiko Rivera tras sufrir un ictus

"Ha sido un susto tremendo, el mayor de mi vida, y realmente pensé que no salía de esta", ha afirmado sus redes sociales

Kiko Rivera ha sufrido uno de los episodios más amargos de su vida. El hijo de Isabel Pantoja sufrió un ictus en la madrugada del viernes, por lo que tuvo que ser ingresado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su mujer, Irene Rosales, tranquilizó a todos los medios que estaban pendientes de la situación de su marido afirmando que "está bien, con ánimo, tan perfecto y tan normal".

Ahora ha sido el turno del DJ, quien ha aparecido por sus redes sociales para poder tranquilizar en primera persona a sus seguidores. Junto a una fotografía donde podemos ver la mano de Kiko con el dedo pulgar hacía arriba -gesto alentador indicando que está todo bien- , el hijo de Francisco Rivera agradece todo el cariño recibido: "Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo".

Además, informa de que en estos momentos se encuentra en planta "un poco mejor, pero no recuperado". Todo ello, gracias a la labor de los médicos y enfermeros que han estado a su lado, por lo que también agradece su labor y atención: "Me han cuidado y me han hecho sentir como en cas".

Todavía con el susto en el cuerpo, Kiko Rivera asegura que por un momento llegó a temer por su vida: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta".

Después de este mensaje, Kiko ha conseguido que todo su alrededor se quede más tranquilo. Además, no ha dudado en compartir unas imágenes en su Instagram de su última canción, 'Vudú'. Y es que el DJ, espera volver muy pronto a los escenarios: "Si Dios quiere prontito estoy al 100%".