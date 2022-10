Domingo de mucho fútbol: Sanse - Unionistas; Ourense - CD Guijuelo y Tordesillas - Salamanca UDS

Domingo de mucho fútbol el que se avecina con el Sanse - Unionistas; el Ourense - Guijuelo y Atlético Tordesillas - Salamanca UDS. De este modo, los tres principales equipos de toda la provincia buscarán ganar fuera de casa a sus respectivos rivales de Primera a Tercera Federación.

En el caso de las bajas, Casañ no podrá contar con Nespral por lesión, mientras que Chapela es duda por unas molestias. Entre tanto, Mario Sánchez no tendrá a Flórez y Carlos Rubén. María no gozará de la presencia de Diego Benito por su percance en la rodilla.

Así, los técnicos deberán recomponer a sus plantillas para tratar de sacar el mejor resultado posible en un fin de semana en el que los adversarios querrán que se vuelvan de vacío a tierras charras. Por último, el Santa Marta recibirá en su feudo al Unami con la idea de estrenarse con el +3.

HORARIOS

Santa Marta vs Unami, sábado 16:30 horas

Sanse vs Unionistas, domingo 12:00 horas

Ourense vs Guijuelo, domingo 17:00 horas

Tordesillas vs Salamanca UDS, domingo 17:00 horas