Entre la calma y la tempestad

La nave del Salamanca UDS se mueve en el delicado filo de la calma y la tempestad. Por fortuna, la semana pasada, que estuvo marcada por la derrota ante la Virgen del Camino, transcurrió de forma rápida, pero con ciertas críticas -infundadas- de un pequeñísimo sector de la afición contra el capitán del barco salmantino, que finalmente quedaron en agua de borrajas. Sigo insistiendo en que falta más pedagogía en las ruedas de prensa hacia el aficionado de a pie. No olvidemos, que todos estamos en el mismo barco y queremos la mejor de las travesías para el club. Tras la victoria contra el Bembibre, parece que las aguas vuelven a su cauce.

En el partido frente a los leoneses, los charros fueron muy superiores y el resultado final no fue un reflejo de lo ocurrido en los noventa minutos. Se terminó 2-1, pero bien podría haber sido con una goleada a favor de los del Helmántico. El Salamanca UDS ahogó y encerró durante gran parte del encuentro al rival en un choque que, como aficionado, no me gustó. Entre otras cosas, porque se acabó pidiendo la hora. Se pudo y se debió haber cerrado el encuentro mucho antes. Se controla el centro del campo y se generan ocasiones, pero hay que materializarlas. Además, si se puede machacar, hay que hacerlo y más en un equipo que, a priori, tiene delanteros con gol. En una liga tan corta, el golaveraje particular y general también es importante. Falta mejorar en defensa. Los más destacados del encuentro, Alvarito y David Franco. Una pena que el ex de la cantera del Real Madrid se pierda con tanto regate y no materialice sus ocasiones. Si consigue hacerlo, será un diamante para cualquier equipo de superior categoría. La vuelta de Amaro al once inicial también fue positiva.

Por cierto, el césped del Helmántico no está bien. Esperemos que la meteorología de los próximos días ayude a mejorarlo.

El domingo toca visita a Tordesillas. Partido frente a uno de los gallitos de la liga y en un campo complicado. De esos en los que la afición local está encima de los jugadores y del banquillo. El Salamanca UDS una vez más no estará solo. Club y seguidores vuelven a ir de la mano. Esa es la fórmula del éxito en las buenas y en las malas. Y lo digo muchas veces, igual que la directiva del club charro se equivoca, también acierta y hay que reconocerlo. La negociación de las entradas por cinco euros y la gestión de los autobuses debe ser lo habitual en todas las salidas por los campos de la comunidad.

Esperemos que, en lo deportivo, para el domingo, Diego Benito esté recuperado y el equipo sea el de las grandes ocasiones o al menos, el de casa, el del Helmántico. La victoria, además de necesaria a fin de no descolgarse frente a un rival directo, es importante con el objetivo de no perder la estela de Arandina y Astorga. Equipos que este fin de semana lo han pasado mal para puntuar o conseguir los tres puntos. Goethe, autor de Fausto, una obra clásica de la literatura universal, señalaba que el talento se educa en la calma y el carácter en la tempestad. Esperemos que el Salamanca UDS empiece a navegar más por la calma que por la adversidad, potenciando y trabajando el talento. De carácter, con todas las tempestades que hemos vivido, vamos sobrados.