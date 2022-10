Una salmantina víctima de abusos sexuales: "Yo me intentaba subir los pantalones y él me los volvía a bajar"

El acusado niega los hechos asegurando que "no le he bajado nunca los pantalones"

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogio la vista oral contra J.A.A.C, un hombre acusado por un delito de agresión sexual continuado hacia una joven salmantina diagnosticada de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y de ansiedad. Los hechos se remontan a febrero de 2020. En ese momento, la víctima trabajaba en una tienda en la localidad salmantina, establecimiento al que el acusado comenzó a ir continuadamente para pedirle dinero para realizar unas fotocopias, a lo que la joven accedía.

Unos días después, el hombre y la víctima acudieron a un céntrico hostal de Salamanca donde el presunto acusado realizó tocamientos a la joven. En su declaración ante el tribunal, el acusado ha negado rotundamente los hechos por los que se le acusan. "Yo no le he bajado nunca los pantalones. No he tenido relaciones con ellas" ha expresado a las preguntas formuladas por la Fiscalía. Además, ha añadido que con respecto a los hechos que ocurrieron en el hostal, asegura que "nunca me he quitado la ropa", destacando que a la joven la llamaron por teléfono y se marcharon. Sin embargo, ha declarado que las intencoines por parte de la víctima eran otras. "Ella quería que hiciésemos el acto sexual".

Por su parte, la víctima, que ha declarado tras un biombo para no ver al acusado, ha expresado que accedía a todo lo que el acusado le pedía "por miedo". Ella explica que el acusado comenzó a ir por la tienda para ofrecerle imágenes de la virgen, y que lo hacía sobre la hora de comer, cuando menos gente había en el local y ella estaba sola. Ante estos hechos, las declaraciones se contradicen, pues el J.A.A.C. asegura que él iba sobre las 10:00 - 11:00 horas.

Además, la víctima señala que el hoombre se ponía violento y le daba miedo. "Daba golpes en el mostrador y se ponía agresivo". Por su parte, el acusado ha expresado que "violentamente nunca le he pedido dinero". "Nunca he amenzado ni a esta señora ni a nadie, que yo sepa".

Tras el acontecimiento del hostal, el hombre continuaba acercándose hasta la tienda donde, según los hechos denunciados, continuaba abusando sexualmente de la víctima en la trastienda. "Me bajaba el pantalón y me penetraba. Yo me intentaba subir los pantalones y él me los volvía a bajar", explicaba la víctima.

Por los hechos, la fiscalía pide para el acusado penas de entre 12 y 15 años de cárcel, la prohibición de acercase a la víctima ni de comunicarse con ella y una indemnización por daños morales.