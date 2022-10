La empleada del hogar de Rocío Jurado rompe su silencio: "Vi al ser arrastrar de los pelos a Rocío Carrasco"

Antonio David Flores fue, sin lugar a dudas, el gran protagonista de la primera parte de la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Después de dos décadas en silencio la hija de Rocío Jurado daba un paso al frente en marzo de 2021 para revelar, absolutamente derrumbada, el presunto maltrato del que fue víctima por parte del padre de sus hijos, que a raíz del testimonio de su exmujer perdió su trabajo en televisión y se alejó del foco mediático, donde continúa un año y medio después.

Sin embargo, su presencia había pasado totalmente desapercibida hasta el momento en la segunda parte de la serie documental, 'En el nombre de Rocío', en la que la empresaria se ha centrado en la relación que su madre mantuvo tanto con su marido, José Ortega Cano, como con el resto de su familia, recordando cómo vivió su enfermedad y descubriendo cosas que hasta ahora desconocíamos, como la existencia de un testamento anterior al definitivo.

Este lunes, sin embargo, Antonio David ha vuelto a acaparar todo el protagonismo con el testimonio de una de las mujeres de confianza que trabajó para Rocío Jurado durante más de una década como empleada del hogar, Mili Pineda.

Esta mujer, que no había hablado hasta ahora, ha decidido dar la cara para mostrar su apoyo a Rocío Carrasco y confirmar uno de los episodios más terribles que vivió al lado del que entonces era su marido: "Fui testigo de eso. Vi cómo 'el ser' la arrastraba de los pelos. Rocío sufrió mucho. He visto malos modos y muchas cosas. Tuve que meterme en medio y mi marido también. Sino no sé como hubiera terminado" ha confirmado Mili.

Un momento traumático que Rocío ha rememorado, contando que sucedió "el famoso día que se rompe la mano de la estatua" que había en la casa de Rocío Jurado, cuando Antonio David se presentó allí pensando que iba a sorprenderla en compañía de otra persona: "El 'ser' sale luego en televisión diciendo que ha ido a mi casa y se ha encontrado a un señor en mi cama, que no lo encuentra y que estaba escondido en la habitación de Mili y de su marido". Un día en el que, como ahora confirma Mili, el ex guardia civil arrastró de los pelos a la hija de la cantante.

Unas declaraciones que la empleada del hogar está dispuesta a repetir en un juzgado si es necesario ya que, como ha confesado, le prometió a Rocío Jurado que siempre ayudaría a su hija. "Me tenía mucha confianza. Yo estaba con ella, hablábamos mucho. Una vez me dijo que si su hija me necesitaba que estuviera ahí, porque se iba a quedar muy sola" ha explicado, dejando claro que "siempre apoyaré a Rocío Carrasco. Gracias a Dios ha sobrevivido. No ha mentido en nada".

Además, Mili ha guardado silencio ante la pregunta de si Ortega Cano daba 'mala vida' a Rocío Jurado como se ha dicho, asegurando tras un tenso silencio que "se llevaban como muchos matrimonios, con sus más y sus menos". "Rocío es su hija y sabe lo que ha vivido con su madre. Yo he vivido muchas cosas de cerca. Y si ella me necesita, aquí estoy" ha sentenciado.