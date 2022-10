Llamamiento a los profesionales sanitarios para que se vacunen contra la gripe

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha hecho un llamamiento a la población, en general, y a los profesionales sanitarios, en particular, para que sean "mucho más sensibles" y se vacunen contra la gripe con el objetivo de superar el habitual 35 o 37 por ciento de profesionales del sector vacunados y llegar, al menos, "a la mitad", el 50 por ciento.

Vázquez ha hecho este llamamiento tras recibir la vacuna antigripal en un "acto simbólico" con el que ha arrancado la campaña autonómica 2022 de vacunación sistemática frente a la gripe en la que la Consejería de Sanidad espera conseguir, al menos, el "éxito" de otros años e, incluso, superar los porcentajes de población inmunizada.

"Protegerte tu y proteger también a los demás para evitar la transmisión de esta enfermedad", ha pedido el consejero que ha explicado que su departamento ha adquirido más de 750.000 dosis de vacunas frente a la gripe que están destinadas, principalmente, a las personas mayores de 60 años, a las personas con enfermedades de riesgo respiratorio y con enfermedades crónicas y a las personas inmunodreprimidas, además de a los trabajadores de los servicios públicos esenciales, como sanidad, servicios sociales, bomberos o policías.

Tras insistir en su llamamiento a la población de que es "altamente recomendable" vacunarse frente a la gripe, el consejero ha explicado que para recibir la vacuna es necesario pedir cita previa, bien de forma presencial, telefónica, a través de la aplicación Sacyl Conecta o a través de la web de Salud Castilla y León.

"Todos los años Castilla y León tiene una buena cobertura vacunal en la vacuna de la gripe y este año esperamos que siga siendo también de las primeras comunidades", ha sentenciado Alejandro Vázquez.

Para incentivar la vacunación y la captación activa de las personas en las que la gripe puede ser más lesiva, los profesionales de Atención Primaria tendrán un recordatorio, vía historia clínica, referido al consejo de vacunar a los pacientes que así lo tengan indicado. Y, según ha informado la Consejería, para aumentar la captación de pacientes susceptibles de ser vacunados frente a la gripe, la propia receta electrónica incluye la indicación de vacuna antigripal.

En este ámbito de la dispensación farmacéutica, la Consejería de Sanidad contará con la colaboración del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCyL) y de sus profesionales que recordarán a los ciudadanos en las oficinas de Farmacia si tienen recomendado vacunarse e informarán sobre la conveniencia de hacerlo.

Sanidad recuerda al respecto que unos 150.000 castellanos y leoneses acuden cada día a alguna de las 1.600 oficinas de farmacia existentes en la Comunidad, "de manera que complementan su labor asistencias constituyéndose como una de las más relevantes redes de intervención social tanto en salud individual como colectiva".

Y para aprovechar la accesibilidad y la cercanía de la farmacia comunitaria, el CONCyL ha habilitado una herramienta que, integrada en la receta electrónica de Sacyl, permite identificar a los usuarios candidatos a recibir la dosis antigripal, avisando al profesional sanitario sobre tal circunstancia.

"De esta forma se genera una alerta que facilita una intervención concreta, más intensa y certera, promoviendo la vacunación con cada paciente e, incluso, asesorándole y resolviendo las dudas a este respecto que pudiera tener el usuario", han explicado desde la Consejería de Sanidad.

Según sus datos, en la campaña autonómica de vacunaciones sistemáticas frente a la gripe de 2021 las oficinas de Farmacia de Castilla y León aconsejaron a una media diaria de 4.600 personas y llevaron a cabo más de 408.000 intervenciones de promoción sanitaria y educación para la salud en candidatos a recibir la inmunización antigripal, por lo que se contactó con más del 60 por ciento de la población diana.

El 38 por ciento de estas personas (más de 154.000 usuarios) ya había recibido la dosis mientras que el resto, unas 253.000 (en 62 por ciento), no se había vacunado y recibió información sobre la transcendencia de acceder a la inmunización frente a la gripe.

De estos no vacunados, unas 28.000 personas indicaron que no tenían intención de vacunarse por motivos variados: el 17 por ciento desconocía su pertenencia de grupos riesgo y no se habían vacunado en campañas anteriores; el 26 por ciento tenía dudas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas; el 15 por ciento adujo falta de tiempo; un 8 por ciento indicó un posicionamiento antivacunas, y otro 6 por ciento refirió patologías o alergias para no inmunizarse.

Y en cuanto a la farmacovigilancia de las vacunas frente a la gripe, el 98 por ciento de la población vacunada no informó de reacción adversa o ésta fue de tipo leve, desaparecida en las primeras 24-72 horas, sólo el 2 por ciento indicó haber tenido algún episodio reactivo que precisase derivación a la red asistencial para su supervisión facultativa, "lo que da muestra de la seguridad global de las vacunas", insisten desde la Consejería de Sanidad.

AUMENTAN LOS CASOS DE COVID

Y respecto a la administración de la cuarta dosis de la vacuna frente al coronavirus, ha recordado que se ha vacunado ya a 63.000 personas en Castilla y León, todas las institucionalizadas y profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, con más de 61.000 dosis de la vacuna antigripal a estos grupos, a lo que seguirá el inmediato llamamiento al grupo de mayores de 80 años.

Vázquez ha constatado un aumento de casos de COVID en Castilla y León, donde "circula mucho más que la que circulaba hace una semana", si bien ha aclarado que la repercusión asistencial "todavía es escasa" tanto en la atención primaria como a nivel del hospital. Dicho esto, ha advertido de que sí se nota un incremento en el número de pacientes ingresados.