El vestido azul klein de la Reina Letizia que ha enamorado a Alemania

Los Reyes Felipe y Letizia continúan su Viaje de Estado a Alemania y, después de protagonizar un encuentro con la colectividad española residente en el país nada más aterrizar en Berlín este domingo, este lunes han sido recibidos con honores en el Palacio de Bellevue por el Presidente de la República Federal, Frank-Walter Steinmeier, y su mujer, Elke Büdendender.

Una ceremonia en la que han sido aclamados por decenas de personas que le esperaban entusiasmados y a los que sus Majestades se han acercado con una gran sonrisa, demostrando su naturalidad entre autógrafos y selfies, que nos han dejado ver una vez más su lado más cercano.

Un compromiso que marca el inicio de una jornada intensísima en la que, tras mantener diversas reuniones en la residencia oficial del presidente alemán, Don Felipe y Doña Letizia realizarán una ofrenda floral en el Monumento a las Víctimas de la Guerra y la Tiranía.

Después de un almuerzo privado, el Rey visitará el Instituto Fritz Haber de la Sociedad Max Planck y mantendrá un encuentro con el Canciller Olaf Scholz en la Cancillería Federal. A última hora del día, en el Palacio de Bellevue, los Reyes asistirán a una Cena de Estado ofrecida en su honor y en la que se espera que Doña Letizia deslumbre una vez más con su elegancia

Y hablando de elegancia, impecable el look que ha elegido para su primer encuentro con el Presidente y la primera dama alemanes. Un elegantísimo vestido de Carolina Herrera en color azul klein sencillamente perfecto. ¡Su mejor estreno en meses! Un diseño midi de corte evasé, con cintura fajín drapeada, escote en forma de lágrima, manga abullonada y apliques de flores de lentejuelas sobre los hombros.

Completando su espectacular estilismo - más favorecedor imposible - salones y cartera de mano de ante de Magrit al tono, apostando todo al azulón con un look monocromático que no nos puede gustar más y que pone el listón muy alto en lo que a los looks que lucirá durante su Viaje de Estado a Alemania, que se alargará hasta este miércoles.