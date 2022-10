El hacha...

“El siguiente machetazo puede ser para tu abuela”. El miedo que no viven en las urbanizaciones de los que nos imponen barrios infernales a los demás queda reflejado en la anterior frase. Antes lo abuelillos se morían por no poder poner la calefacción y ahora lo arreglamos con un edredón gordito y si hace calor abrimos la ventana. Cuando los precios de la cesta de la compra sean más inasumibles aun dirán que a nadie le bien mal pasar un poco de hambre y perder unos kilos. Cuando un recién llegado a España, por los motivos que sean, cobra más que un jubilado que ha cotizado toda su vida o sus mejores años, es que estamos en un país injusto y con una clase política desaprensiva. Se compran voto con dinero ajeno porque nadie les hará rendir cuentas o pagar sus despilfarros. Todo solucionado mientras se demoniza a los jubilados por querer cobrar pensiones justas. Así están las cosas en el NOM. Quitar el dinero a la gente está mal pero engañarles diciéndoles que es por su bien es mucho peor.

Hace tiempo que no se oye hablar de los osos polares porque hay cinco veces más osos polares que hace medio siglo, ni que decir de los lobos, los buitres, etc. Alimañas que atacan y compiten con el hombre. Los glaciares de Groenlandia también están aumentando de tamaño. La nueva ley animalista obligará a tener asistencia veterinaria las 24 horas a pueblos que ni siquiera tienen médico y el hospital más cercano a más de 100 km. Biden es una estafa de sonrisa senil y Trump no era el demonio que nos vendieron. La vacunación tiene más sombras cada día de las que nos vendieron los medios políticos y farmacéuticos. La locura verde es un timo que nos empobrece cada día más. Mientras que sin drama se oculta lo que no sirve para tener asustada y obediente a la gente. Hemos normalizado la incompetencia, la poca cultura, profesionalidad y saber estar de nuestro gobierno.

La pedagogía que hace el gobierno en materia de consumo es buena y recomendable según el nivel patético de los tertulianos de las televisiones. Es tan buena que hace que lleguemos a final de mes. España debe en deuda pública 1.4 billones de euros así que tiene que destinar 31.300 millones a pagar intereses. Hay 20.000 millones para financiar chochocharlas, 130 millones para Bill Gates, 2100 para las televisiones, 2000 para los sindicatos, etc. pero para financiar el Todelvy 200, medicamento eficaz para el cáncer no hay nada por ser demasiado caro.

El 12 de julio se anunció que estábamos al 80 por ciento de capacidad de reservas de gas, ahora nos dicen que sólo tenemos reservas para un mes. En la guerra de Ucrania se dice se han disparado un millón de proyectiles de 155 mm. visto el nivel de fuegos de artillería. Unos 23.000 proyectiles dan para quince días. La OTAN se está quedando sin reservas de munición y armamento alegremente sin pensar que después nos podrán atacar porque solo tendremos piedras para defendernos. Las reservas de nuestros ejércitos son patéticas. Parece que se fomenta en auto suicidio de nuestra civilización. No se fabrica ni munición ni armamento para reponer la ayuda a Ucrania y eso es muy grave. Una posible invasión de Ceuta y Melilla quedaría a merced de nuestro pecho descubierto. ¿Cómo hemos de devolver lo que jamás ha sido de Marruecos? En todo caso ellos nos tienen que devolver medio país y el Sáhara a nosotros. La vida de 160.000 españoles no es discutible. La primera obligación de un gobierno es defender los intereses de su nación. En España las armas van a Ucrania, la flota al mar Negro, la aviación al Báltico. La OTAN no defenderá nuestros intereses y menos si hay que pagar precio de sangre. De momento Rusia está quemando el arsenal de la OTAN con mucha calma. La verdad es que es una guerra entre Rusia y los USA que Rusia no puede perder. Cuanto antes nos demos cuenta mejor nos irá a todos.

El enredo más en curso se refiere a la ausencia de posición española sobre la iniciativa alemana de dotarse con un escudo antimisiles común. Tenemos dos baterías Patriot una en Turquía y otra en Valencia que sirve de repuestos a las averías de la que está en Turquía. Dependemos en nuestra defensa aérea de los aviadores. Es lamentable por lo que se refiere a armamentos el estado de nuestra defensa nacional. El bosque sigue muriendo y los árboles siguen votando al hacha. Ella es astuta y los ha convencido que por tener el mango de madera es uno de ellos. Lo que estamos viviendo deja muy claro que la manipulación mediática es una autentica amenaza para la democracia. Deberíamos aprender de tanto engaño.