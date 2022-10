¿Cuánto me pueden subir el alquiler?

La ley permite la actualización de los alquileres de manera anual, pero ¿cuánto me pueden subir este año el alquiler?, ¿hasta cuándo estará en vigor la medida que limita la subida del precio del alquiler?

Hasta el 31 de diciembre de 2022 el precio del alquiler no puede subir más del 2%. Para evitar que los inquilinos tengan que asumir grandes subidas en sus alquileres, el Gobierno decidió limitar de manera temporal que este aumento no sea de más de un 2% desde el pasado mes de abril y hasta finales de diciembre a través del 'Plan de choque de respuesta a la guerra'.

Se aplica, en lugar del IPC, el llamado Índice de Garantía de Competitividad (IGC), que se caracteriza por estar limitado por arriba en el 2% y por abajo en el 0%. Una gran diferencia con respecto a si el alquiler se actualizase conforme al IPC, el cual ha subido un 8,9% en septiembre de este año.

En el caso de arrendadores que sean grandes tenedores la subida no podrá superar ese 2%. Es decir, los propietarios con más de 10 viviendas están obligados a acogerse a este límite del 2%. Por otro lado, los pequeños tenedores tienen la posibilidad de negociar un acuerdo con el inquilino, aunque si no se llega a un acuerdo la subida de la renta no podrá ser superior al 2% impuesto por el Gobierno.