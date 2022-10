Tropi y Leal no se quedan conformes con el punto de Unionistas: "El equipo ha merecido más"

Tropi y Antonio Leal han sido los jugadores de Unionistas que han ofrecido sus impresiones tras el 1-1 con el San Fernando ante la prensa.

TROPI

"Estoy contento por el gol, pero lo importante es que llegara y también me alegro por el trabajo del equipo. Si seguimos así sacaremos muchos puntos en casa. Creo que ha sido de justicia. El equipo ha merecido más y hemos sido superior a raíz del primer gol suyo. En casa vamos a sacar buenos resultados si seguimos así".

LEAL

"He estado cómodo como lateral y lo importante es hacerlo lo mejor posible. Siempre hay cosas que mejorar, pero me he sentido bien. Estamos satisfechos por el trabajo, pero no con el resultado. Ellos son un equipo fuerte y físico, aunque vamos bien al choque".