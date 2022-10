Resiliência, a palavra que é pão para o caminho.

Aparentemente, “resiliência” é uma palavra da moda, uma “modernice” como dizem alguns. Mas não é. De resto, uma palavra que deriva do latim não podia ser de grande actualidade, mas talvez de uma ancestralidade profunda e densa que nos remete para caminhos antigos.

Sabemos que precisamos de pão para o caminho. Ou seja, para conseguirmos caminhar as nossas necessidades básicas têm que estar satisfeitas e resolvidas. No entanto, no caminho, há muitos desafios a superar para além do pão que nos alimenta. Temos que os enfrentar e superar sem deixarmos de ser quem somos, voltando sempre ao estado anterior. Se, verdadeiramente, quisermos seguir em frente temos que nos adaptar às intempéries e superar os problemas que aparecem. Ao ultrapassarmos e superarmos todas as dificuldades do caminho temos que saber regressar ao nosso estado normal anterior aos mesmos. E esse é um desafio superior que nos coloca à prova e nos define. Como se sabe os problemas que magoam também nos ensinam. E tudo o que nos ensina transforma-nos. Por isso é que temos que ser sempre resilientes pata superamos os obstáculos e regressarmos ao nosso estado normal, não deixando que as batalhas entretanto travadas afectem a nossa forma estar. Naturalmente este é um exercício muito difícil que não está ao alcance de todos. Mas temos que seguir por aí se quisermos que a luz da felicidade ilumine o nosso caminho apesar de todos os problemas que vamos encontrando e superando. Um dia perderemos a vida que nos foi dada. Será o dia derradeiro que marcará o calendário da nossa finitude. Até lá temos que seguir com razão e emoção. Temos que ser resilientes para não deixarmos que as nuvens do horizonte e as tempestades mais sombrias ofusquem a luz dos dias que se querem felizes e cheios de afectos. Viver é muito mais do que existir. É um exercício prático dessa arte maravilhosa de sabermos resistir às adversidades sem perdermos o sorriso de dentro. Os dias melhores e piores são sempre passageiros. Nem tudo está sempre bem, nem tudo está sempre mal. Cada estado tem o seu tempo. E cada coisa no seu momento, boa ou má, tem sempre algo para nos ensinar. Por isso, e apesar dos obstáculos do caminho, temos sempre que acreditar em nós e na nossa capacidade de seguirmos em frente. Desistir nunca será opção. A maioria dos coisas que nos acontecem são muito diferentes de tudo o que sonhámos. Mas em cada momento, bom ou mau, há pelo menos uma lição para aprendermos. Se formos resilientes saberemos aproveitar tudo o que o caminho nos dá para seguirmos em frente sem deixarmos de ser quem somos. Mesmo nos tempos mais difíceis há sempre luz na viagem e espaço para a felicidade. Saibamos ser resilientes aproveitando a amplitude desta palavra que é, na verdade, pão para o caminho.